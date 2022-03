„Îmi învăț copiii să evite bombele”, a spus Olena, din adăpostul unde s-a refugiat împreună cu copiii. Femeia i-a învățat pe micuți care este diferența dintre sunetul unei bombe și sunetul unei rachete.

„Dacă auziți bum-bum, (n.r. – bomba) este departe. Dacă auzi „shhhh”, asta e o rachetă care zboară în apropiere. Ăsta e cel mai periculos sunet”, le transmite Olena copiilor săi.

?️”If I say run, we run to the shelter, if I say hide, we run to the nearest wall and cover our heads.”



Olena and her 3 young children are sheltering in Kyiv.??



She explains why she’s told them the difference between the sound of a bomb and the sound of an incoming missile.



