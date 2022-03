La ora 1.21 a fost emisă o alertă de raid aerian, iar sirenele au sunat din nou la 1.47, a transmis Administrației de Stat a orașului Kiev, pe canalul de Telegram.

Patru explozii au fost auzite în apropierea staţiei de metrou Drujbi Narodov. În subteranul Kievului se adăpostesc de bombardamente în jur 15.000 de oameni.

Și corespondentul Libertatea din Kiev a petrecut noapte în stația de metrou Universitet, unde s-a adăpostit de rachetele rușilor.

Potrivit surselor citate de presa ucraineană, loviturile asupra capitalei au fost efectuate cu rachete de croazieră Caliber.

Un reporter al postului CBS era în direct, în momentul atacului.

