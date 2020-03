De Bobi Neacșu,

Mama unei fetiţe din clasa pregătitoare şi a unei adolescente din clasa a VIII, ambele la Şcoala generală Nicolae Bălcescu din Oradea, Mihaela Ichim, arată cum este pusă la zid şi se fac presiuni asupra ei să cotizeze pentru dascălii copiilor ei.

Mama fetiţei a publicat mesajele ce i-au fost transmise pe aplicaţia WhatsApp de părinţii celorlalţi copii din clasa pregătitoare în care învaţă fiica ei mai mică, şi care i-au cerut să îşi mute copilul din clasă, după ce a refuzat să contribuie la cadoul învăţătoarei şi la achiziţionarea de perdele respectiv a unui alfabetar, scrie Adevarul.

„Nu este normal, altu dă banul, altul nu”, „să vă găsiţi altă clasă unde nu este nevoie”, „recomandarea mea este să se mute”, sunt doar câteva din mesajele primite de femeie.

„Mi s-a părut prea mult. Nu e normal. Eu mai am o fetiţă în clasa a Vlll-a iar la începutul lunii februarie am fost scoasă de pe grupul de Whattsapp al părinţilor din acea clasă pentru acelaşi motiv, adică am refuzat să dau bani la şcoală. Nu nu am comentat în niciun fel gestul lor. La fetiţa cea mică au fost reacţii şi înainte de Crăciun, doar că nu atât de virulente. S-au cerut bani pentru un mic cadou, pentru învăţătoare, şi pacheţele pentru copii. Le-am spus că pentru copii, nicio problemă, dar pentru învăţătoare nu, refuz. Au fost comentarii răutăcioase şi atunci, dar nu ca şi acum”, spune Ichim.

Directorul școlii: „Nu știam de situație”

Directorul şcolii a chemat-o, marţi, la o întâlnire, la care a fost prezent şi reprezentantul Primăriei Oradea în Consiliul de administraţie a şcolii. „Mi s-a adus la cunoştinţă că am adus prejudicii grave imaginii şcolii pentru că am citat numele şcolii şi pentru că niciun reprezentant legal al instituţiei de învăţământ nu a cerut bani părinţilor, ci părinţii s-au mobilizat, sub formă de donaţii. Eu le-am spus că nu a fost niciun atac la adresa şcolii, ci doar la adresa părinţilor şi a atitudinii pe care au avut-o”, zice Mihaela Ichim.

„Noi nu am avut la cunoştinţă această situaţie, nu ne-a transmis nimeni nimic”, a declarat directorul şcolii, profesorul Gheorghe Troie care consideră comportamentul părinţilor nejustificat, mai ales că în clasa cu pricina există şi alfabetar, şi perdele. „Nimeni nu le-a cerut absolut nimic”, a declarat Troie.

Acesta susţine că acel fond al clasei din discuţia părinţilor „nu există”, iar asociaţia părinţilor din şcoală „nu a avut o astfel de iniţiativă de strângere de fonduri pentru cadouri”.

