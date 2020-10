Orban a anunțat că Spitalul Colentina devine COVID: managerul de la Colentina a uitat de 6 luni, nefolosit, un aparat de testare PCR donat de o bancă!

În aprilie, Spitalul Colentina a devenit unitate medicală multidisciplinară dedicată tratării exclusiv a pacienților COVID.

Spitalul bucureștean nu avea în dotare niciun aparat de testare RealTime-PCR pentru COVID, probele prelevate de la pacienți și cadre medicale fiind trimise spre analiză și contra cost laboratorului privat ce funcționează în incinta unității. ”Îngroziți, am apelat la bunăvoința unor oameni ca să ne ajute”, au povestit medicii pentru ziar. Urmarea?



La începutul lunii mai, o mare bancă din România a donat Spitalului Colentina un aparat PCR



În prezent, când Spitalul Colentina a reintrat în prima linie COVID, echipamentul donat este tot în cutie și testele COVID continuă să fie trimise laboratorului privat. În schimb, Spitalul Colentina a solicitat ASSMB să cumpere un aparat PCR.

În timp ce managerul spitalului susține că nu știe dacă donația băncii s-a concretizat, doctorul care s-a ocupat a declarat că săptămânal s-a interesat la conducerea spitalului când o să pună în funcțiune aparatul PCR! De aici începe această istorie incredibilă.



Managerul Remus Mihalcea: ”Nu știu ce s-a mai întâmplat cu el…”



”Nu știu dacă a sosit aparatul PCR! O să întreb colegii… Era vorba în primăvară că o bancă ne oferă un astfel de aparat, dar nu știu ce s-a mai întâmplat cu el…”, a fost prima reacție a doctorului Remus Mihalcea, managerul Spitalului Clinic Colentina din București.

Managerul Remus Mihalcea

După scurt timp, directorul a revenit și a oferit pentru Libertatea amănunte despre echipamentul medical de testare COVID donat spitalului cu 6 luni în urmă: ”Aparatul este în spital. De intermedierea lui s-a ocupat doctorul Bogdan Mastalier. O să fie alocat laboratorului de anatomie patologică pentru că între timp am primit alte două aparate PCR, unul de la ASSMB și altul donat de o firmă privată”.



”Noi am externalizat aceste servicii medicale”

Din aprilie și până în iunie, Spitalul Colentina a fost dedicat exclusiv tratării pacienților COVID care aveau nevoie de supraveghere medicală multidisciplinară. Din iulie, spitalul a redeschis porțile pacienților non-COVID.

Între timp, odată cu creșterea intensității pandemiei, luni, 19 octombrie, în urma deciziei Ministerul Sănătății, unitatea medicală aflată în subordinea primăriei a revenit la statutul COVID.



– Domnule manager, de ce aparatul PCR donat în mai nu a fost folosit deloc până astăzi?

– Pentru că noi nu mai avem laborator propriu.

– Și unde sunt trimise testele COVID prelevate de la pacienții internați la Colentina?

– Noi am exernalizat aceste servicii medicale și colaborăm cu un laborator privat, ce funcționează în incinta spitalului. Dar acum amenajăm un laborator, nu este atât de simplu, ne trebuie personal medical specializat…

– Și aparatul a stat 6 luni fără să fie utilizat?

– A fost o discuție în primăvară despre această donație din partea unei bănci, doctorul Mastalier s-a ocupat de intermediere. Nu am mai știut nimic despre acesta. Săptămâna trecută am primit un alt aparat PCR prin donație și un altul a fost achiziționat prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Au fost cumpărate și două extractoare… Avem acum trei aparate PCR și două extractoare… Vom avea laboratorul nostru pentru testele COVID. Am amenajat o încăpere, suntem în proces de avizare.

– Și ce capacitate de testare o să aibă laboratorul?

– Știu că, în 8 ore, aparatul poate să proceseze 90 de probe. În primă fază vom avea o tură și apoi, în funcție de cum o să evolueze valul doi, vom intra pe două ture.

– Care este capacitatea actuală de internare pentru pacienții COVID?

– Acum avem 105 paturi cu posibilitate de extindere.

Chirurgul Bogdan Mastalier: ”Mi s-au invocat tot felul de motive puerile, lipsa spațiului, lipsa personalului, lipsa accesoriilor”

Libertatea l-a contactat telefonic și pe doctorul Bogdan Mastalier, cel despre care managerul Remus Mihalcea a susținut că a intermediat donarea aparatului PCR către spital.

Doctorul Bogdan Mastalier

Șeful Secției clinice de Chirurgie Generală s-a implicat în obținerea acestui echipament medical pentru a ajuta la diagnosticarea infecției cu noul coronavirus al colegilor și pacienților spitalului, care tocmai fusese alocat exclusiv tratării COVID.

”Condiția băncii a fost doar ca gestul lor să nu primească publicitate, de aceea nici nu vă oferim numele”, spune chirurgul Bogdan Mastalier.

„După o discuție prealabilă cu cei de la bancă la jumătatea lunii aprilie, pe care i-am pus în legătură cu echipa managerială a spitalului, am fost anunțat de către aceştia la jumătatea lunii mai că au reuşit să achiziționeze aparatul, dar se izbesc paradoxal de refuzul managerului Mihalcea de a-l prelua, acesta spunând că recomandă donarea lui către Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeş”.



Am semnalat imediat în Consiliul Medical că mi se pare anormal să nu se înțeleagă importanța capacității de a face PCR-Covid în spitalul nostru, mai ales că eram spital suport Covid.

Dr. Bogdan Mastalier:

”Mi s-au invocat tot felul de motive puerile, lipsa spațiului, lipsa personalului, lipsa accesoriilor, care este evident că, dacă s-ar fi dorit, s-ar fi putut rezolva într-un timp foarte scurt. Cert e că nici până în momentul acesta PCR-ul obținut prin donație de la o mare bancă nu funcționează în Spitalul Colentina. Am întrebat aproape săptămânal când se rezolvă problema pentru care am depus efort personal intens şi am fost, cum se zice, dus cu vorba”, a concluzionat șeful de secție din spitalul bucureștean.



