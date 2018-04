Managerul unui restaurant din Vama Veche spune că din ce în ce mai greu găseşte oameni dispuşi să muncească pe timpul verii, sau în această perioadă a mini-vacanţei de 1 mai, şi consideră că angajaţii sezonieri sunt o specie pe cale de dispariţie.

” E foarte greu cu pregătirile. Forţa de muncă este o problemă. Nu doar în turism, sau în domeniul restaurantelor, ci în toată ţara, în toate domeniile. Pentru că toţi românii sunt în Anglia, în Spania, în Italia. Iar aici e şi mai greu, pentru că e muncă sezonieră. Angajaţii sezonieri sunt o specie pe cale de dispariţie! Dar e normal, e de înţeles, ţinând cont de ceea ce se întâmplă în România şi în piaţa muncii din ţara noastră, e normal”, a declarat pentru reporterii Libertatea Călin, managerul unuia dintre cele mai moderne restaurante din Vama Veche.

Acesta spune că, deşi restaurantul este deschis tot timpul anului, în perioadele de vârf are nevoie de personal suplimentar, dar pe care nu are de unde să îl ia. Fie pentru că sunt tot mai puţini tineri dispuşi să muncească sezonier, fie pentru că pretenţiile salariale sunt mult prea mari în comparaţie cu experienţa.

“ Am avut probleme să găsesc oameni pentru posturile calificate, de exemplu, mi-a fost foarte greu să găsesc un bucătar-şef, un bucătar cu experienţă, cu diplomă. Dar şi la personal necalificat am avut probleme, pentru că te sperie pretenţiile pe care le au. Nu ştiu să facă nimic, dar cer cât unul care are ani de experienţă. De exemplu, am avut un băiat care a vrut să lucreze în bucătărie, nu ştia nimic, nu mai lucrase nicăieri, însă, cu toate astea, mi-a cerut 3.000 de lei, cât e salariul unui bucătar cu experienţă”, a mai explicat managerul restaurantului din Vama Veche.

Iar cu această problemă se confruntă majoritatea localurilor de pe litoral. Unele hoteluri din Mamaia, de exemplu, deşi au cazat turişti în perioada mini-vacaţei de 1 Mai, nu au deschis şi restaurantele proprii fiindcă nu au putut angaja bucătari şi ospătari.

“Din păcate, restaurantul nu va fi deschis în această perioadă. Încercăm de mai bine de o lună să găsim un bucătar-şef cu experienţă, dar la interviuri nu s-au prezentat decât persoane necalificate în acest domeniu. Aşa că suntem nevoiţi să ţinem restaurantul închis deocamdată, dar sperăm ca până la vară să reuşim să rezolvăm această problemă”, a explicat recepţionerul unui hotel de trei stele din centrul staţiunii Mamaia, în momentul în care reporterii Libertatea au întrebat de ce clienţii cazaţi nu beneficiază de micul-dejun, deşi acesta trebuia inclus în preţul camerei.

