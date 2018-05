Draga Razvan, iti multumesc pentru acesti cinci ani minunati in care ai stat alaturi de noi. In lumea asta atat de mare, oameni adevarati sunt putini, iar tu mi ai aratat in fiecare clipa ca esti unul dintre ei. Dumnezeu mi a ingaduit sa te gasesc si am sa ii multumesc intreaga viata pentru asta. Habar nu am ce ne va aduce viitorul fiecaruia dintre noi, dar stiu sigur ca iti vreau tot binele din lume. Si sunt convinsa ca si tu vrei aceleasi lucruri pentru mine si pentru Dima. Te iubim tare, tare, asa cum si tu ne iubesti, sunt sigura. Faptul ca nu mai formam o pereche nu inseamna decat un alt capitol din vietile noastre, mai frumos si mai intelept. Acum mi as dori sa zambesti, te rog, pentru ca vreau sa ti spun “E, na! Asta nu e bine!”:) Ai grija de tine si cand ti se face dor de noi, stii ca ramanem oricum familia ta. ❤️ In final, vreau sa mi rog colegii din presa sa trateze cu decenta acest moment. Multumesc