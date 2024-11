Marcel Ciolacu, portret de candidat la Președinția României

Marcel Ciolacu este premierul României din iunie 2023 și președinte al Partidului Social Democrat din noiembrie 2019, mai întâi ca interimar, apoi a fost ales președinte plin al social-democraților în august 2020 și ulterior reales la șefia PSD în august 2024 pentru un nou mandat de patru ani.

Data nașterii: 28 noiembrie 1967 (zodia săgetător)

Locul nașterii: Buzău

Soție: este căsătorit cu Roxana Ciolacu potrivit celui mai recent CV, dar informațiile despre starea civilă nu sunt publice și au fost numeroase controverse

Copii: Andrei Filip, 24 de ani, absolvent al Facultății de Medicină promoția 2024

Marcel Ciolacu nu postează fotografii cu familia, dar pe 19 septembrie 2024 a făcut o excepție, când fiul său, Andrei Filip, a absolvit Medicina

Educație – ce studii are Marcel Ciolacu

Potrivit CV-ului, Marcel Ciolacu a terminat Liceul de Filologie-Istorie ”Mihai Eminescu” din Buzău în 1986, apoi a urmat cursurile Universității Ecologice din București (1991-1995) și are licență la Facultatea de Drept. La aceeași Universitate, a făcut Studii postuniversitare de specialitate în Management și finanțare locală (2004). Apoi, în perioada 2008-2009, a studiat la Colegiul Național de Apărare București – cursuri postuniversitare. Între 2010-2012 a făcut și Masteratul, la SNSPA – Managementul sectorului public

Studiile au reprezentat însă un motiv de dezbateri aprinse în spațiul public. Ciolacu a scris în CV că a absolvit facultatea în 1995, dar universitatea a transmis pentru g4media.ro că „A susținut și promovat examenul de licență în 2004”. Și diploma de Bacalaureat a generat controverse. Marcel Ciolacu a spus în august 2024 că nu mai are diploma originală de Bac, dar are o copie legalizată. În septembrie, a spus că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu își mai amintește nota, iar după câteva zile, întrebat de Libertatea, a susținut că și-a găsit diploma originală.

Cariera profesională – ce CV are Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a povestit de mai multe ori că, imediat după ce a terminat liceul, a început să lucreze pentru că tatăl său l-a dat afară din casă şi l-a trimis la muncă.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu aţi prins vremurile acelea. Taică-miu a zis: Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate du-te la muncă, mă! Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul! Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat… nu-mi e ruşine de absolut nimic”, a afirmat el în august 2024.

Potrivit CV-ului, Marcel Ciolacu a lucrat în perioada 1988-2008 atât la stat, înainte și imediat după Revoluție, cât și la privat, după 1992.

1988 – 1990 – Întreprinderea Electronica Industrială, București (nu a trecut funcția deținută)

1992 – 1998 – Antreprenor, Administrator și Asociat la mai multe companii private

1998 – 2007 – Consilier juridic, S.C. Alcom S.R.L.

2007 – 2008 – Director Executiv, Urbis Serv S.R.L.

Cariera politică a lui Marel Ciolacu

Marcel Ciolacu s-a înscris în 1990 în Frontul Salvării Naționale, formațiunea politică formată de Ion Iliescu în zilele Revoluției din 1989, după răsturnarea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Ciolacu și-a început cariera politică la nivel local, în Buzău, când avea 29 de ani și a parcurs toate etapele, până la șefia partidului.

1996-2000 – vicepreședinte al Organizației de Tineret PSD Buzău

2000-2004 – consilier local în Consiliul Local Buzău

2000-2010 – vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Buzău / Organizației Județene PSD Buzău

2004-2008 – consilier județean la CJ Buzău

2008-2012 – viceprimar în Buzău

2010-2015 – președinte al Organizației Municipale PSD Buzău

2015-2022 – președinte al Organizației Județene PSD Buzău

2017-2018 – vicepremier în Guvernul României

2019-2020 – președinte al Camerei Deputaților

2019-2020 – președinte interimar al PSD

2021-2023 – președinte al Camerei Deputaților

2020-prezent – președinte al PSD

2023-prezent – premierul României

Programul politic al lui Marcel Ciolacu – ce a promis în campanie

Pe 20 octombrie, Marcel Ciolacu și-a lansat programul politic „Proiectul de țară” la Palatul Parlamentului din București. „Am pregătit acest plan pentru România, un set de priorități naționale cu cinci obiective fundamentale: creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate și, nu în ultimul rând, respect pentru românii din diaspora”, a afirmat premierul PSD.

Câteva zile mai târziu, PSD a lansat programul de guvernare pentru perioada 2024-2028, care conținea mai multe măsuri privitoare la fiscalitate, infrastructură sau îmbunătățirea sistemului educațional:

menținerea impozitului pe profit la 16%;

menținerea impozitului pe venit la 10%;

cota generală de TVA va rămâne „înghețată” la 19%;

impozitele pe proprietate rămân la valorile din prezent;

menținerea pragului de impozitare la 500.000 de euro pentru microîntreprinderi.

Partidul condus de Ciolacu a promis că, până în 2029, salariul minim brut va fi de 1.300 de euro pe lună, pensia medie la 810 euro, iar cea minimă, la 415 euro.

Ce trebuie să știi despre Marcel Ciolacu

Aspectele cele mai controversate ale vieții premierului și președintelui PSD sunt relația cu Omar Hayssam și povestea certificatului de revoluționar.

În 2015, a apărut în presă o fotografie de la o vânătoare din tinerețe în care Marcel Ciolacu apărea alături de Omar Hayssam, om de afaceri condamnat la peste 20 de ani de închisoare pentru că a pus la cale răpirea a trei jurnaliști în Irak, în 2005. Din cauza scandalului, premierul de atunci, Victor Ponta, l-a demis pe Ciolacu din funcția de consilier onorific pe care o ocupa în 2015.

Despre aceste fotografii, Marcel Ciolacu a spus mereu că sunt reale, dar că au fost tăiate. „Nu am avut nicio relaţie, am fost la o vânătoare la care a fost invitat şi Omar Hayssam şi dintr-o poză imensă, cum se face, când se termină vânătoarea, cu vânatul în faţă şi vânătorii în jur, s-a decupa. Ştiţi când a fost făcută acea poză? Acum 25 de ani. Dacă mă pot întoarce la 30 de ani, o fac cu plăcere”, a afirmat Ciolacu acum câteva luni.

Recorder a analizat dosarul de revoluţionar al premierului României şi a găsit mai multe declaraţii pe care realitatea istorică nu le poate confirma. Marcel Ciolacu are certificat de revoluționar din anul 1992, dar după ce au analizat dosarul jurnaliștii au susținut că rolul său în Revoluția de la Buzău este incert, invocând neconcordanțe de timp, iar rolul determinant nu a fost confirmat de alți participanți sau documente relevante, se arată în investigație.

Marcel Ciolacu s-a apărat și a spus în mod repetat că nu va avea pensie de revoluţionar, dar vrea să le arate nepoţilor că nu a fost un fals revoluţionar: „Nu îmi doresc, nu am nici pensie specială, mi-am dat demisia la finalizarea fiecărui mandat ca să nu am pensie specială. Nu voi avea nici pensie de revoluţionar şi nu voi solicita statului român preschimbarea certificatului meu de revoluţionar. Dar am dreptul să arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar”.

Declarații celebre ale lui Marcel Ciolacu

„România trece de la fapte la vorbe” – în iunie 2023, la puțin timp după ce a devenit premier, a gafat la un eveniment legat de demararea proiectului Neptun Deep pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. „Mai există o semnificație importantă. România trece de la fapte la vorbe. Și mă bucur, asta se întâmplă acum, pentru că am spus de la început: acest mandat este despre fapte concrete și realizări economice”, a spus el, în discursul ținut la Guvern.

Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă, „cei mai performanţi primari din Buzău” – tot în iunie 2023, dar după o zi, Marcel Ciolacu a participat la deschiderea pasajului rutier suprateran de la Pallady, din sectorul 3, în zona Autostrăzii Soarelui. El a făcut o gafă când i-a felicitat pe Robert Negoiţă şi pe Daniel Băluţă, despre care a spus că sunt „cei mai performanţi primari de sector din municipiul Buzău”.

„O erecție… lecție predată prin sport” – în aprilie 2024, când lăuda organizarea Campionatului Mondial de fotbal de către Qatar, în loc să spună „lecție”, a spus „erecție”. „Este cea mai frumoasă lecție pe care ați predat-o celor care au avut la început îndoieli în această privință. Și este o erecție… lecție predată prin sport”, a spus Ciolacu, aflat chiar în Qatar.

„Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți” – în aprilie 2024, Marcel Ciolacu a răspuns unei întrebări a presei din Timișoara despre reforma administrativă privind regionalizarea României: „Exact ce vi s-a întâmplat dumneavoastră la Timișoara. Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți. Dar a venit și un buzoian (n.red. Marcel Ciolacu) care totuși, împreună cu domnul Grindeanu și cu restul colegilor din guvern, am început să aducem timișorenilor ce e corect să aducem”. Șeful Guvernului și-a cerut apoi scuze și a spus că era o glumă.

„Onorată instanță” – în mai 2024, Ciolacu și-a început discursul de la deschiderea evenimentului „DP WORLD-20 de ani de eficienţă şi inovaţie în România”, de la Constanţa, cu formularea „onorată instanţă”, dar s-a corectat

Poze cu Marcel Ciolacu

În 2017, Marcel Ciolacu devenise deja vicepremier în Guvernul condus pe atunci de Mihai Tudose.

Marcel Ciolacu, pe vremea când era vicepremier (septembrie 2017)

Doi ani mai târziu, Ciolacu a devenit președintele partidului, ca interimar, după ce Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Klaus Iohannis și a demisionat. Imaginile surprind reperele ultimilor 7 ani pentru candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 24 noiembrie și 8 decembrie 2024.

