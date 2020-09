Marcel Ciolacu, despre deschiderea magistralei de metrou M5 din Drumul Taberei după 9 ani: "7 ani au fost sub guvernarea PSD, care a terminat 95%"

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, asculta expunerea premierului Ludovic Orban (nu se afla in imagine), in plenul Camerei, cu privire la masurile de relansare economica dupa criza creata de epidemia imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID-19, la dezbaterea "Ora prim-ministrului", luni 18 mai 2020, in Parlament. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO