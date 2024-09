„Nu ştiu în acest moment. O medie suficient de bună. Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu pe de rost, nu m-am uitat, o să mă uit. Alegătorii vor şti acest aspect. Am înţeles că s-au făcut solicitări pe Legea 544, aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsul”, a răspuns Ciolacu unei întrebări legate de nota obținută la Bacalaureat.

Președintele PSD a adăugat că s-a „săturat de minciuni”, cum ar fi aceea că „nu a muncit până la 38 de ani”.

„Am luat Bacalaureatul imediat cum am terminat liceul. Nu am luat la facultate, m-am dus în armată, cum am terminat armata m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă în această perioadă. Sunt om la fel ca şi dumneavoastră. Nu am furat, nu am dat la nimeni în cap, am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit”, a conchis premierul.

Ciolacu: Am o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat

În ziua în care a fost reales președinte al PSD, Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști tot de studiile sale. Mai precis, cum explică faptul că în CV apare informaţia că s-a înscris la un master în 2003, iar diploma de licenţă a obţinut-o un an mai târziu.

El a spus că nu are diploma originală de Bacalaureat, dar are o copie legalizată a diplomei examenului luat în 1986.

„Vă pot pune la dispoziţie diploma de bacalaureat, am fost la Buzău, am căutat-o, cu adevărat, am o copie legalizată. Am terminat Bacalaureatul când am terminat liceul, mi-am dat licenţa când am considerat eu că familia mea… Nu m-am uitat în CV-ul respectiv, am toate documentele, vi le pun la dispoziţie. Nu am scris cărţi, nu am plagiat, chiar sunt un om normal”, a spus Ciolacu pe 24 august.

El a adăugat că după liceu, când nu a intrat la facultate, tatăl său l-a dat afară din casă.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu aţi prins vremurile acelea. Taică-miu a zis: «Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate du-te la muncă, mă!». Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul! Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat… Nu-mi e ruşine de absolut nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate ştirile inventate, nu pot să mă umiliţi, să răspund fiecăruia cum crede el sau ce vrea el să inventeze despre mine”, a mai spus șeful Executivului, la Romexpo, după ce a fost reales șef al social-democraților.

