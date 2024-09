Sursa video: TikTok/Marcel Ciolacu

„Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la bacalaureat. Oameni buni, eu bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele ca să închidem acest circ care, la început, am crezut că este pur şi simplu unul într-o limită normală”, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu a spus media obţinută la examenul de bacalaureat, cât și pe cea obținută la examenul de licență, notează News.ro.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență”, a conchis Marcel Ciolacu.

Precizările lui Marcel Ciolacu vin după ce luni, 2 septembrie, a spus că a susținut examenul de Bacalaureat în 1986, după ce a terminat liceul şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu își mai amintește nota.

„Nu ştiu în acest moment. O medie suficient de bună. Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu pe de rost, nu m-am uitat, o să mă uit. Alegătorii vor şti acest aspect. Am înţeles că s-au făcut solicitări pe Legea 544, aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsul”, a răspuns Ciolacu unei întrebări legate de nota obținută la Bacalaureat.

