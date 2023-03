Marcel Ciolacu a declarat că actuala guvernare a reuşit să depăşească toate crizele suprapuse, astfel că nu sunt motive să nu aibă loc rotativa guvernamentală.

„Se va face cu certitudine. Atât eu, cât şi domnul prim-ministru Ciucă suntem nişte oameni de onoare şi nişte oameni care am înţeles momentul complicat prin care a trecut, în primul rând, România. (…) Într-un an şi jumătate, sunt ferm convins că se puteau face mai bine lucrurile sau mai multe sau totuşi, să fim corecţi, a fost o perioadă complicată nu numai pentru România, pentru întreaga Europă. Am reuşit să depăşim onorabil aceste crize suprapuse”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că „sunt încă multe de făcut”.

„Am luat măsuri corecte, poate unele un pic întârziate (…) În politică există înţelegeri şi acorduri. Ne aflăm în faţa unei coaliţii care a adus o stabilitate în România, o coaliţie, vă dau nişte cifre, în ultimul an au venit investiţii directe în România de peste 11 miliarde, e un record acest lucru. Trebuie să respectăm un acord politic. Dacă vreţi, ne reamintim ceea ce a însemnat acea guvernare de doi ani de dreapta, împreună cu USR și PNL şi ce coerenţă, ce eficienţă guvernamentală era în acea perioadă. Şi atunci putem face distincţie dintre cele două acte de guvernare”, a mai afirmat Ciolacu.

Liderul social-democrat a precizat că el este propunerea din cadrul partidului de a prelua funcţia de permier.

„În acest moment, în interiorul PSD există o decizie, eu să fiu desemnat în funcţia de premier, categoric. Înainte de rotaţie o să mai vin o dată în faţa colegilor şi o să hotărâm din nou acest lucru. Nu cred că domnul preşedinte nu a ştiut de acest acord politic, încheiat între PSD, PNL, UDMR, cu rotaţia după un an. Constituţional, preşedintele României, Klaus Iohannis, desemnează un prim-ministru, la propunerea unei majorităţi. Există această majoritate”, a spus Marcel Ciolacu.

El a subliniat că nu se teme că nu va demisiona actualul premier, Nicolae Ciucă, şi a adăugat că este de acord că rotativa nu ar trebui să aibă loc deodată cu sărbătoarea Înălţarea Domnului.

„Să am temeri că domnul Nicolae Ciucă nu îşi va da demisia, este exclus. Sunt total de acord cu domnul prim-ministru că nu trebuie făcută în ziua de Înălţare. Dânsul este militar, eu sunt copil de militar, trebuie respectată ziua de 25 la adevărata sa valoare. Nu îmi place să rămânem într-un cerc îngust şi strict. suntem doi politicieni, rotaţia va avea loc, domnul prim-ministru îşi va da demisia la timpul convenit de către mine şi domnia sa şi acest lucru se va întâmpla. Avem paşii şi avem totul stabilit”, a declarat liderul PSD.

Preşedintele PSD a adăugat că îşi doreşte ca doi miniştri să se regăsească şi în viitorul guvern. Este vorba despre Marcel Boloş de la Ministerul Fondurilor Europene şi Sorin Grindeanu de la Ministerul Transporturilor.

