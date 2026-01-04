Întrebat de NBC News de ce Washingtonul nu lucrează direct cu lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, Rubio a spus: „María Corina este fantastică, face parte din întregul acelui mișcări, dar realitatea este că, din păcate, cea mai mare parte a opoziției nu este prezentă în Venezuela”. El a adăugat că administrația americană se confruntă cu „probleme pe termen scurt care trebuie abordate imediat”.

Întrebat despre un eventual calendar electoral, dacă ar putea avea loc alegeri în 30 de zile, Rubio a fost categoric: „Alegeri? Cred că este prematur în acest moment”. El a amintit că pe 28 iulie 2024 „au avut loc alegeri, le-au pierdut și nu au numărat voturile sau au refuzat să le numere, iar toată lumea știe acest lucru”.

Potrivit explicațiilor sale, deși democrația și alegerile sunt obiective declarate, prioritatea imediată a Casei Albe este alta: „Ne pasă de alegeri, ne pasă de democrație, dar primul lucru care ne interesează este securitatea, bunăstarea și prosperitatea Statelor Unite”.

Rubio a susținut că vidul politic creat după capturarea lui Maduro a mutat atenția asupra celor care controlează în prezent aparatul militar și polițienesc al țării. „Acum există alte persoane care conduc aparatul militar și de poliție; ele vor trebui să decidă ce direcție vor să urmeze. Sperăm să aleagă un drum diferit de cel ales de Maduro”, a declarat el.

Secretarul de Stat a avertizat că, în lipsa unor schimbări concrete, Statele Unite vor menține presiunea. „Le vom oferi oamenilor oportunitatea de a aborda aceste provocări și probleme. Atât timp cât nu le vor aborda, vor continua să se confrunte cu această carantină petrolieră”, a spus el.

Rubio a abordat și subiectul petrolului, unul dintre cele mai sensibile puncte ale noului context venezuelean. El a precizat că Statele Unite nu au nevoie de petrolul Venezuelei. „Avem suficient petrol în Statele Unite”, a afirmat el. Totuși, a subliniat că Washingtonul nu va permite ca industria petrolieră venezueleană să ajungă sub controlul unor adversari strategici.

„Ceea ce nu vom permite este ca industria petrolieră din Venezuela să fie controlată de adversari ai Statelor Unite”, a spus el, punând sub semnul întrebării prezența Chinei, Rusiei și Iranului. „De ce are nevoie China de petrolul Venezuelei? De ce îl are nevoie Rusia? De ce îl are nevoie Iranul? Nici măcar nu se află pe acest continent”.

În acest sens, a lansat un avertisment direct către cei care vor prelua puterea la Caracas: „Nu se poate transforma Venezuela într-un centru de operațiuni pentru Iran, Rusia, Hezbollah, China sau pentru agenții de informații cubanezi. Asta nu poate continua”.

Amintim că Nicolas Maduro și soția lui au fost scoși cu forța din Venezuela de trupele militare americane și au ajuns în New York, unde sunt ținuți în închisoarea în care au stat Sean „Diddy” Combs și R. Kelly și urmează să fie judecați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE