Echinocțiul de toamnă de duminică a coincis cu ploi puternice. Agenția de Mediu a anunțat „ploi persistente și furtuni cu descărcări electrice” care ar putea duce la inundații semnificative.

În Bedfordshire și Hertfordshire s-au înregistrat inundații, iar navetiștii au avut de suferit. Patru linii de metrou, inclusiv linia Bakerloo și Piccadilly, au fost parțial suspendate, potrivit cotidianului britanic The Independent.

Pe parcursul zilei de luni, o alertă de cod galbenă va fi în vigoare. Aceasta vizează părți din Țara Galilor, o mare parte din sudul Angliei, Midlands și nord-vestul Angliei și Yorkshire.

De asemenea, unele zone ar putea fi afectate cu 100, până la 120 mm de ploaie. Ar putea urma mai multe avertismente în această săptămână.

În acest context, Jonathan Vautrey, meteorologul de la Met Office, serviciul meteorologic național pentru Marea Britanie, a făcut o declarație: „La prima oră, luni dimineață, vedem că intră în vigoare o avertizare de cod galben. Se întinde între Herefordshire, Gloucestershire și în sus spre Wash și Humber”.

„În special, în această zonă, în cursul lunii, am putea vedea căderea de peste o lună de ploaie și, odată cu ploaia pe care am văzut-o deja în ultimele două zile, aceasta are cu siguranță potențialul de a provoca unele perturbări și inundații în locații și aici”, a mai spus Vautrey.

Marea Britanie, lovită de o mega-furtună

O mega-furtună a lovit Marea Britanie, duminică. Potrivit meteorologilor, ploaia a marcat sfârșitul unei perioade de vreme caldă, au spus meteorologii.

Jonathan Vautrey, meteorologul de la serviciul meteorologic național pentru Marea Britanie, Met Office, a făcut o declarație în acest context: ,,Vara echinocțiului de toamnă a ajuns oficial la sfârșit și s-a încheiat cu explozie pentru unii dintre noi.

Agenția de Mediu a emis, duminică, aproximativ 45 de avertismente și alerte de inundații.

Potrivit prognozei meteo emise duminică de către Met Office, „se așteaptă ca averse și furtuni să transforme în zone mai largi de ploi abundente în părți din Țara Galilor, centrul și sudul Angliei, în cursul zilei de duminică”, potrivit cotidianului britanic The Mirror.

Vineri, zone din Țara Galilor și sudul țării au fost vizate de tunete și fulgere, în timp ce în unele părți din Marea Britanie au existat condiții de furtună: grindină, chiar și tornade.

„Am văzut niște averse foarte puternice și furtuni răspândindu-se în zonele de sud ale Angliei, și în părți din Țara Galilor în cursul zilei de astăzi”, a spus Jonathan Vautrey.

În contextul vremii ploioase și al furtunilor care au lovit insula britanică, peste 900 de case din North Staffordshire și-au pierdut curentul. „Toate lucrurile bune au un sfârșit. După o perioadă estivală care a traversat Marea Britanie, vremea devine mult mai ploioasă.”

Japonia, lovită de inundații puternice

Japonia, dar și mai multe țări din Europa Centrală au fost lovite de inundații puternice. Cel puțin un om a murit, iar alți șase sunt dați dispăruți în arhipelagul nipon. Agenția meteorologică din Japonia a emis alerte de alunecări de teren, ploi puternice și inundații. Mai mult decât atât, mii de gospodării au rămas fără curent și apă potabilă, relatează Euronews.

Inundațiile au prăbușit un pod în Polonia și au distrus case, potrivit presei locale. De asemenea, în Republica Cehă, cetățenii blocați în ape au fost salvați cu ajutorul elicopterelor. În Austria, un pompier a murit în eforturile de salvare.

În Viena, capitala Austriei, o autostradă a fost inundată, iar liniile de metrou închise.

Județul Galați, afectat de ploile abundente aduse de ciclonul Boris

Ploile abundente aduse de ciclonul Boris în România au afectat cel mai mult județul Galați. În unele zone, apa a ajuns până la acoperiș, iar pentru a se salva, oamenii s-au urcat pe poduri, a transmis ISU Galați.

Localitățile care au fost cel mai puternic afectate de inundații și viituri sunt Costache Negri, Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Corni, Băneasa, Suceveni, Vârlezi, Cudalbi, Bereşti Meria şi Mândreşti.

Șapte oameni și-au pierdut viața, mii de gospodării au fost inundate, iar sute de oameni au fost evacuaţi.

De asemenea, și în Vaslui au fost evacuate persoane, iar peste o mie de consumatori au rămas fără energie electrică.

Cele mai devastatoare inundații din România

În primăvara anului 1970 au avut loc cele mai devastatoare inundații din România ultimului secol. Au fost afectate peste 1.500 de localități din țară și peste un milion de hectare de pământ.

Pe data de 14 mai 1970, apele revărsate ale Someşului au acoperit aproape jumătate din Satu Mare, după ce un dig din vecinătatea oraşului s-a rupt.

În urma evenimentului tragic, au decedat 56 de oameni şi peste 20.000 de animale. Pagubele economice au fost uriașe.

