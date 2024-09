Marea Britanie nu va permite Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor din Rusia, fără acordul Statelor Unite.

Cu toate acestea, The Times a aflat că Regatul Unit nu va „decide singur”, deoarece sistemele de ghidare americane au fost considerate esențiale pentru a fi siguri că rachetele își ating țintele.

Guvernul consideră că este posibil ca SUA să dea undă verde la Adunarea Generală a ONU de la New York, deși există diviziuni în cadrul administrației Biden.

David Lammy, ministru de externe, i-a spus Laurei Kuenssberg la BBC1 că trebuie să existe o „strategie comună” între aliații occidentali.

„Este important ca, în calitate de aliați care susțin Ucraina, să avem o strategie comună pentru a câștiga în viitor. Acum am discutat acest lucru cu Statele Unite și cu alți aliați-cheie, dar, desigur, ne îndreptăm spre Adunarea Generală a ONU, unde ne vom întâlni cu Zelenski, în mai puțin de 12 zile”.

El a declarat că „niciun război nu se câștigă cu o singură armă”, dar a adăugat: „Este important să îi sprijinim pe ucraineni să continue să respingă Rusia în Marea Neagră. Este important să poată face față provocărilor aeriene uriașe pe care le ridică Rusia. Dorim să punem Ucraina în cea mai puternică poziție în viitor”.

Referitor la această situație, președintele Ucrainei a spus duminică: „Lumea trebuie să ne ajute să ne apărăm împotriva avioanelor militare rusești și a zecilor de bombe aeriene ghidate care iau vieți ucrainene în fiecare zi. Această teroare poate fi oprită. Dar, pentru a o opri, trebuie depășită teama de a lua decizii ferme, obiectiv necesare. Numai hotărârea poate aduce un sfârșit just acestui război. Hotărârea este cea care protejează cel mai eficient împotriva terorii.”

Zelenski a precizat că săptămâna trecută rușii au lansat aproximativ 30 de rachete, mai mult de 800 de bombe aeriene ghidate și aproape 300 de drone de atac împotriva țării sale.

„Ucraina are nevoie de sprijin puternic din partea partenerilor noștri pentru a ne apăra viețile împotriva terorii rusești: apărare aeriană, capacități cu rază lungă de acțiune, sprijin pentru războinicii noștri. Tot ceea ce va contribui la forțarea Rusiei să pună capăt acestui război”.

Imaginile din satelit sugerează că Rusia a evacuat navele și avioanele de război de la granița ucraineană.

O imagine de sâmbătă arată portul bazei navale ruse din Marea Neagră, de la Novorossiysk, la aproximativ 100 km est de peninsula Crimeea ocupată de Rusia, fără nicio navă andocată.

HI Sutton, autorul mai multor cărți despre submarine care a publicat fotografiile pe X, a declarat că miercuri a avut loc un exercițiu similar în golful Novorossiysk.

***BREAKING***



Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.



This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ