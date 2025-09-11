Un nou nume și un singur rector

Noua instituție se va numi London and South East University Group și va fi condusă de un singur vice-cancelar. Până la finalizarea fuziunii, Universitatea Kent va fi condusă interimar de prof. Georgina Randsley de Moura, iar după comasare, prof. Jane Harrington, rectorul actual al Universității Greenwich, va prelua conducerea.

Cele două universități au subliniat că fiecare își va păstra identitatea și denumirea, iar diplomele vor fi acordate în continuare cu numele instituției la care sunt înscriși studenții.

„Aceasta este despre a lua ce e mai bun din ambele universități și a oferi comunităților noastre o instituție mai puternică și mai rezilientă”, a declarat prof. Harrington pentru BBC.

De ce a fost nevoie de fuziune

Decizia vine pe fondul problemelor financiare tot mai mari din învățământul superior britanic. Aproximativ 40% dintre universitățile din Anglia sunt în deficit bugetar, iar presiunea a crescut după ani de reduceri și restructurări. Oficiul pentru Studenți, organismul de reglementare, a salutat fuziunea și a sugerat că și alte universități ar putea urma acest exemplu pentru a supraviețui.

Totuși, sindicatul University and College Union (UCU) a criticat procesul. Jo Grady, secretarul general al UCU, a spus că ceea ce se prezintă ca o fuziune este de fapt „o preluare de Greenwich”, deoarece Universitatea Kent era „pe punctul de a intra în insolvență”.

„Acesta nu este un mod de a oferi stabilitate studenților sau personalului. Este doar modul în care se gestionează o criză”, a spus Grady.

Ce înseamnă fuziunea pentru studenți și profesori

Reprezentanții celor două instituții susțin că pentru studenți nu vor exista schimbări majore: admiterea va continua separat pentru fiecare universitate, iar cursurile deja începute vor putea fi finalizate fără probleme.

Totuși, cadrele universitare se tem pentru locurile lor de muncă. În ultimele luni, Greenwich a redus deja echivalentul a 15 posturi cu normă întreagă, iar Kent a renunțat la unele programe de studii pentru a scădea costurile.

„E prea devreme pentru a înțelege ce înseamnă această restructurare, dar putem vedea și beneficii. Dacă alte instituții au echipamente, putem colabora și face experimente împreună”, a declarat cercetătorul Jack Davis pentru BBC.

Prof. Harrington a recunoscut că există îngrijorări, dar a precizat că reducerile se vor concentra pe posturile de conducere: „Vom economisi prin reducerea funcțiilor de management”.

Tendința fuziunilor în universitățile britanice

Mergers, rare în trecut, au devenit mai frecvente în ultimii ani. În 2023, două facultăți au fuzionat pentru a crea City St Georges, parte a Universității din Londra. Alte comasări au implicat instituții mai mici sau specializate, dar niciuna nu a atins dimensiunea noii universități Kent–Greenwich.

Alex Stanley, de la Uniunea Națională a Studenților, a avertizat că presiunea financiară duce la „mai puține cursuri, mai puțini profesori și servicii reduse pentru studenți”.

„Ceea ce vedem, odată cu creșterea taxelor de școlarizare, este că studenții sunt nevoiți să plătească mai mult pentru mai puțin”, a spus Stanley.

O universitate uriașă, întinsă pe patru campusuri

Noua „superuniversitate” va funcționa pe infrastructura existentă a celor două instituții:

Medway, unde Kent și Greenwich împart deja biblioteca și sălile de curs

Canterbury, campusul principal al Universității Kent

Greenwich, pe malul Tamisei

Avery Hill, în sud-estul Londrei

Prin combinarea resurselor, cele două universități spun că vor avea o bază financiară mai solidă și o ofertă academică mai diversă.