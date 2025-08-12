Marele premiu din campania HELL și-a găsit noul proprietar, câștigătorul unui Mercedes AMG A35

Foto: HELL Energy

Pe plan local, campania, care s-a desfășurat în perioada 17 februarie – 30 iunie 2025, a generat un interes extraordinar, cu peste 1.000 de premii acordate. Participanții au avut șansa de a câștiga jachete personalizate, pantofi sport, genți de voiaj premium, telefoane iPhone 16 și baxuri cu produse HELL în ediție limitată.

„Campania HELL nu a fost doar cea mai mare ca amploare pentru noi, ci și prin modul în care a rezonat emoțional cu milioane de oameni. Prin această campanie, am vrut să recompensăm consumatorii pentru aprecierea și loialitatea incredibile pe care le primim de la ei în fiecare zi. A fost o adevărată plăcere pentru noi să putem oferi acest premiu”, a declarat Adrienn Popovics, Director de Marketing HELL ENERGY Hungary Ltd.

Campania a fost susținută și de cea mai puternică comunicare de marketing din istoria brandului: reclame TV, apariții spectaculoase de tip Out of Home, activări digitale și activități pe rețelele sociale, toate derulate cu scopul ca vestea să ajungă la toți consumatorii HELL.

HELL își menține angajamentul de a le oferi consumatorilor nu doar produse de înaltă calitate, ci și experiențe unice și memorabile, nu doar în România, ci în întreaga lume.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 5 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase, FLOEWATER – apă carbonatată și necarbonatată și HELL NEW GEN, noua generație de băuturi funcționale.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.

