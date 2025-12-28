Accident la ieșirea din municipiul Botoșani: Maria s-a stins în brațele medicilor, la doar 23 de ani

Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident grav produs seara trecută la ieșirea din municipiul Botoșani spre Suceava. Conform publicației Botoșani News, impactul s-a produs între un Volkswagen și un Jaguar după ultimul ar fi intrat pe contrasens.

La fața locului au ajuns pompierii, o ambulanță SMURD, precum și trei echipaje aparținând SAJ Botoșani, care au preluat victimele și le-au transportat la spital.

Maria se afla în Jaguar. A fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, însă a intrat în stop cardio-respirator și, din păcate, s-a stins din viață în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Tânăra era din Vlădeni, județul Botoșani, și urma să se căsătorească anul viitor.

Mesaje de adio pentru tânăra moartă în a treia zi de Crăciun

Vestea morții tinerei a căzut ca un trăsnet pentru toți cei care au cunoscut-o. Pe rețelele de socializare curg neîncetat zeci de mesaje de condoleanțe.

„Verișoara mea dragă…Nu pot accepta că nu mai ești. Încă mi se pare ireal, încă mă aștept să aud vocea ta, să te văd zâmbind, să știu că ești bine… Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urma ta o durere care nu poate fi pusă în cuvinte. Sufletul meu e greu, inima mea e ruptă în mii de bucăți și mă doare gândul că viața merge înainte fără tine. Ai fost mai mult decât o verișoară – ai fost parte din mine, din copilăria mea, din amintirile mele cele mai frumoase. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Accidentul ăsta ți-a luat viața, dar nu îți va lua locul din inima mea. Vei rămâne veșnic acolo, în fiecare rugăciune, în fiecare lacrimă, în fiecare amintire. Mă rog ca Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze printre îngeri, acolo unde nu există durere, frică sau lacrimi. Pentru noi, cei rămași, durerea e imensă…Dar te vom purta cu noi mereu. Drum lin spre cer, suflet bun. Nu te vom uita niciodată, Maria. Niciodată”, a scris Alex, vărul tinerei.

„Și cerul plânge după așa durere. Dumnezeu să o odihnească în pace condoleanțe familiei”, a transmis Ciprian. Iar Ovidiu, un fost coleg de liceu a scris: „Ce este viața? Azi ești, iar mâine rămâi doar o amintire…În această seară, colega mea din liceu și-a pierdut viața în mod tragic, într-un accident rutier petrecut în județul Botoșani. Vestea m-a cutremurat profund și mi-a adus în suflet nenumărate amintiri din anii de liceu petrecuți împreună. Maria era o persoană cu un suflet bun, curajoasă, dar și cu o simplitate și o sinceritate care o făceau cu adevărat specială. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. În același timp, vreau să păstrez vie speranța, speranța revederii în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nu există durere sau lacrimi. La revedere, Maria!”.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea tragediei.

Un alt accident înfiorător a curmat viețile a doi tineri, în a doua zi de Crăciun, la Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Diana și Alex aveau doar 20 și 23 de ani și au sfârșit nevinovați, după ce șoferul unui BMW a intrat pe contrasens și s-a izbit de o altă mașină, care circula regulamentar.

