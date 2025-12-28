Prețurile locuințelor în Italia, în scădere față de 2010

Raportul Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, prețurile locuințelor au crescut, în medie, cu 53% între 2010 și 2024. Creșteri au fost înregistrate în toate statele membre, cu excepția Italiei și Ciprului.

În Peninsulă, prețurile locuințelor cumpărate de familii au scăzut cu 5,5% față de 2010.

Cel mai accentuat declin a fost înregistrat în 2019, când valorile erau cu 16,6% mai mici comparativ cu 2010. Ulterior, piața a cunoscut o redresare semnificativă.

În perioada 2010-2024, prețurile locuințelor noi din Italia au crescut cu 23%, mult sub media europeană de 56%. Diferența este semnificativă față de alte state:

Ungaria: +172%

Bulgaria: +145%

România: +137%

Locuințe mai scumpe în Franța, Spania, Germania și Portugalia

Comparativ cu Italia, mai multe state importante din Uniunea Europeană au înregistrat creșteri consistente ale prețurilor locuințelor între 2010 și 2024:

Franța: +26,7%

Spania: +19%

Germania: +76,4%

Portugalia: +109%, cu o accelerare puternică înainte de pandemie, pe fondul politicilor de atragere a rezidenților străini

Chiriile cresc aproape peste tot în Europa

Situația este diferită în cazul chiriilor. Potrivit datelor Eurostat, citate de Sky TG24, între 2010 și 2024, chiriile au crescut în toate statele UE, cu excepția Greciei (-16%).

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în:

Estonia: +208%

Lituania: +177%

Irlanda: +108%

Ungaria: +107%

În Italia, chiriile au crescut cu 14%, o valoare apropiată de media UE și comparabilă cu:

Franța: +13,8%

Spania: +10,3%

Germania: +23,1%

România are cel mai mare procent de proprietari din UE

La nivelul Uniunii Europene, în 2024:

68% dintre cetățeni locuiau într-o locuință proprietate personală

32% trăiau în chirie

Cele mai ridicate rate de proprietate au fost în:

În schimb, închirierea este mai frecventă în: Germania (53%), Austria (46%) și Danemarca (39%).

Casă sau apartament?

Când vine vorba de preferința între o casă și un apartament, datele diferă nu doar în funcție de țară, ci și în funcție de loc: oraș, localitate, suburbie sau zonă rurală. În UE, în 2024, 51% din populație locuia într-o casă, în timp ce 48% locuia într-un apartament (și 1% în alte spații de cazare, cum ar fi case plutitoare și autoutilitare).

Casele sunt mai frecvente în două treimi din țările Uniunii Europene.

Cele mai mari ponderi ale locuințelor individuale:

Irlanda: 90%

Țările de Jos și Belgia: 77%

Croația: 76%

Cele mai ridicate procente ale apartamentelor:

Spania: 65%

Letonia: 64%

Malta: 63%

În orașe: 73% dintre locuitori trăiesc în apartamente, în suburbii – 57% locuiesc la casă, iar în zonele rurale, 83% trăiesc în case individuale.

Discriminarea pe piața locuințelor

Un alt indicator analizat de Eurostat vizează percepția discriminării în căutarea unei locuințe.

Media UE în 2024 este scăzută, în jur de 6% în ultimii cinci ani. Țările cu cel mai mare procent de persoane care au recunoscut că s-au simțit discriminate cel puțin o dată sunt Spania și Slovenia (ambele cu 9%).

Cele cu cel mai mic procent, sub 1%, sunt Croația, Ungaria, Italia și România.

