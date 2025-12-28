O femeie, mamă a doi copii și aflată în proces de divorț, a fost terorizată de fostul soț. Cu toate acestea, cererea sa de emitere a unui ordin de protecție a fost respinsă de un judecător.

La doar nouă zile după respingerea cererii de protecție, bărbatul, sub influența alcoolului, și-a amenințat soția cu moartea. În acea noapte, pe 13 iulie 2025, a trimis mesaje de amenințare cu moartea, iar ulterior a forțat porțile de acces ale curții socrilor săi cu mașina pentru a intra. În acel moment, femeia se afla în interiorul proprietății.

În timpul incidentului, bărbatul l-a lovit de două ori cu mașina pe socrul său. Prima dată l-a prins între autoturism și niște lemne depozitate în curte, iar a doua oară l-a lovit în zona membrelor inferioare, provocându-i leziuni. După aceste acte violente, agresorul a părăsit vehiculul și a fugit de la locul faptei.

Procurorii au detaliat în rechizitoriu modul în care s-au petrecut faptele. Aceștia au subliniat că bărbatul a trimis mesaje precum: „Dă-mi să vorbesc cu copiii la telefon că se termină cu sânge”, „Ai răbdare că vă fac… Să vezi ce mațe ies din voi”, „Fă, zdreanțo, abia aștept să bag cuțitul în tine” și „Nu mă face că mă urc în mașină și vin la voi. Ai să vezi că vin la tine la poartă. Vin direct la tine în casă!”.

Pe 22 decembrie 2025, Judecătoria Brăila a decis condamnarea bărbatului la doi ani de închisoare cu suspendare. Judecătorul a considerat că, ținând cont de circumstanțele personale ale inculpatului, vârsta acestuia și posibilitatea de reeducare, pedeapsa poate fi suspendată.

De asemenea, s-a subliniat că violența comisă de bărbat a fost „generată de situația familială conflictuală” și de imposibilitatea acestuia de a-și vedea copiii minori.

Judecătorul a concluzionat că „scopul pedepsei constând în prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni poate fi atins fără ca pedeapsa stabilită să fie executată în regim de detenţie”.

Cu toate acestea, instanța nu a menționat că tocmai comportamentul violent al bărbatului a dus la îndepărtarea sa de copii. Decizia luată de Judecătoria Brăila nu este definitivă, conform deBrăila.

Bărbatul condamnat are un istoric de infracțiuni săvârșite în afara României. Acest aspect a fost luat în considerare în proces, însă nu a dus la agravarea pedepsei, care rămâne cu suspendare.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

