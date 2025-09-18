Intitulată „Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”, expoziția va fi vernisată pe 23 septembrie 2025, ora 11:00, la Casa Băniei, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului-Concurs „Maria Tănase”, cel mai vechi festival de muzică populară din România, desfășurat la Craiova încă din 1969.

Evenimentul oferă publicului o incursiune complexă în viața și activitatea artistei, prin prezentarea unor obiecte cu valoare istorică și afectivă aparte.

Vizitatorii vor putea admira documente originale – certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și testamentul cântăreței –, alături de piese de mobilier, obiecte decorative, costume de scenă și port popular, fotografii rare, lucrări de artă plastică, precum și distincții și medalii primite în țară și peste hotare.

Acestea fac parte din colecția „Maria Tănase”, ce cuprinde peste 1.300 de obiecte intrate în patrimoniul muzeului prin donație, în 1976.

Maria Tănase s-a născut în toamna anului 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, pe strada Livada cu Duzi. Copilăria petrecută într-un mediu plin de viață, tradiții și diversitate a avut un rol esențial în formarea sensibilității sale artistice și în inspirația muzicală care i-a definit cariera.

Considerată o legendă a muzicii românești, Maria Tănase rămâne nu doar o voce inconfundabilă, ci și un simbol al sufletului românesc și al autenticității tradițiilor populare.

Expoziția aduce în prezent moștenirea celei supranumite „Pasărea Măiastră”, transformând vizita într-o călătorie emoționantă în universul unei artiste care continuă să inspire generații, la decenii după dispariția sa.