Polițistul Marian Godina s-a implicat și el în campania Magic Home, stând 30 de minute pe un scaun lângă un pat de spital, așa cum stau părinții lângă copilul bolnav.

Polițistul Marian Godina a scris apoi pe Facebook, rețeaua de socializare datorită căreia a devenit cunoscut:

„În cei aproape 12 ani de poliție rutieră am văzut multe tragedii. Mai multe decât ar trebui să vadă un om până la 30 de ani. Toate astea m-au maturizat. Nu m-au făcut mai deștept, dar cu siguranță puțin mai înțelept. Oameni morți, întregi sau rupți în bucăți, răniți grav, carbonizați etc. A trebuit de multe ori să anunț familii că tocmai și-au pierdut copilul, tatăl, soțul, soția, bunicul, bunica sau pe altcineva drag. Nu lăsam niciodată să se vadă că-s afectat și îmi vedeam de cercetarea pe care o aveam de făcut. De multe ori, văzându-mă atât de tare, m-am întrebat dacă nu cumva sentimentele mi s-au pietrificat treptat. Ieri am fost la București pentru a lua loc pe scaunul Magic Home. Mă gândeam că nu are cu ce să mă miște o replică a unui salon de spital cu un pat și un scaun. Am intrat în cameră cu gândul la ce am scris mai sus. Nu are ce se mă emoționeze, mi-am zis. M-am înșelat grav. Habar nu am cine a venit cu ideea acelui scaun, dar nu știu dacă înțelege ce a realizat. Am stat acolo 30 de minute. 30 de minute în care am fost răscolit de tot felul de simțiri, unele pe care nu le mai încercasem niciodată și pe care nu le pot descrie. Știu că era în colț o cameră video care transmitea live și la care mă tot gândeam atunci când simțeam că voi avea nevoie de șervețelele așezate strategic pe pat. Nu voiam să fiu văzut cu lacrimi. S-ar fi dus polițistul neatins de tragedii. Am văzut pe pat niște agende în care alți oameni care stătuseră pe scaun înaintea mea își trecuseră gândurile. Le-am luat și m-am pus pe citit. Aia îmi mai trebuia. Am citit vreo 2 sau 3 texte și m-am oprit. Știam că dacă voi continua, camera din colț ar fi filmat un plângăcios. Am fost salvat la fix de persoana care a intrat după mine. Logodnica mea, care m-a așteptat, m-a întrebat de ce sunt așa roșu. A văzut că nu-i pot răspunde și nu a mai insistat.

Cele 30 de minute petrecute acolo reprezintă pentru mine o adevărată experiență de viață pe care o recomand oricui are nevoie să se mai trezească puțin la realitate. Sau cuiva care e sănătos, dar are grija lipsei banilor și alte probleme de 3 lei, neștiind cât este de fapt de bogat. La mine a funcționat perfect și cred că cei care au stat pe acel scaun pot confirma.

Putem dona în continuare 2 euro printr-un sms cu mesajul MAGIC la 8844. Merită!”, a scris Godină.