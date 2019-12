De Dragoș Tănase,

Într-o postare pe blogul său, polițistul a explicat de ce oamenii cred că s-a încercat mușamalizarea cazului.

„Ura faţă de politicieni şi încrederea scăzută în Poliţie dau naştere la fel şi fel de scenarii. Am citit azi comentarii de te doare mintea, dar am ajuns la concluzia că oamenii nu sunt de condamnat că se gândesc la muşamalizări, cu atât mai mult cu cât Poliţia Română nu vine cu nişte explicaţii clare şi stă şi încasează cuminte”, a scris Marian Godină.

El a făcut referire și la imaginea în care Daniel Chițoiu apare alături de un polițist, în timp ce vorbește la telefon, în contextul în care ulterior s-a vehiculat informația potrivit căreia fostul ministru are coastele rupte.

„Am lucrat timp de 11 ani numai la Poliția Rutieră și am pierdut numărul accidentelor mortale la ale căror cercetări am participat sau le-am efectuat. Nici nu ajungeai bine la un asemenea accident și telefonul începea să zbârnâie. Dacă nu știați încă, România e țara hârțoagelor, raportărilor și statisticilor. În loc să îmi văd de treaba pe care trebuia să o fac acolo, trebuia să răspund din cinci în cinci minute la telefon. Ba ofițerul șef de schimb, ba ofițerul de serviciu, ba purtătorul de cuvânt. Câți ani are victima, cum o cheamă, ce marcă e autoturismul, sensul de deplasare, timpul estimativ de reluare a traficului etc. Încheiam convorbirea cu unul, mă suna altul. Ba chiar exista un termen de câteva minute în care accidentul trebuia raportat la București. Dacă era implicată și vreo persoană publică, interesantă pentru presă, telefoanele erau și mai multe, pentru ca toți să fie la curent cu ce s-a întâmplat”, a precizat Godină.

„Să te gândeşti că cineva ar suna la faţa locului unui accident mortal ca să intervină şi să-i transmită poliţistului să muşamalizeze ceva, ori să schimbe vreo vinovăţie, mi se pare de neconceput. Nu văd ce ar putea face poliţiştii de la faţa locului pentru a-l face scăpat pe vreunul şi, mai ales, nu văd de ce şi-ar dori să intre la puşcărie vreunul dând un telefon. Suntem, totuşi, în 2019. A nu se înţelege că i-a lovit pe toţi cinstea, dar teama de puşcărie e mare”, a adăugat el.

Scena unui accident cu un polițist vorbind la telefon nu ar trebui să ridice niciun semn de întrebare. Marian Godină, pe blogul său:

Polițistul a amintit și de faptul că Daniel Chițoiu apare inițial în poze în picioare, imediat după accident, iar ulterior este transportat pe targă.

„Accident rutier cu doi morți. Unul dintre șoferi, fost ministru, pare nevătămat și apare în imagini, la fața locului, lângă un polițist care vorbește la telefon. (…) Care ar fi problema? Am avut astfel de cazuri în care oamenii, crezând că scapă mai ieftin sau probabil învăţaţi de vreun avocat, se dădeau răniţi, deşi pentru mine era clar că nu au nimic. Atâta timp cât nu sunt medic, dacă cineva îmi spunea că doreşte ambulanţă dau control medical, doar nu mă împotriveam eu. (…). Cu ce credeţi că l-ar ajuta dacă ar avea şi el două coaste rupte? Dosarul penal s-ar referi, pe lângă infracţiunea de ucidere din culpă, şi la cea de vătămare corporală din culpă (pentru coastele rupte). Dacă el este şoferul care a intrat pe sens opus, credeţi că ar formula plângere penală împotriva lui însuşi pentru coastele rupte? Eu zic că nu. Aşa că, în picioare sau pe targă, e cam acelaşi lucru”, a scris Godină.

Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, a fost implicat într-un accident care a avut loc joi în localitatea Cotmeana, sat Zamfirești din județul Argeș.

Două persoane, soț și soție, au murit, în urma impactului dintre mașina condusă de un bărbat de 82 de ani și cea la volanul căruia se afla Daniel Chițoiu, care în prezent se află înternat la Spitalul Floreasca din Capitală.

