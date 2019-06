FOTO: Eli Driu

UPDATE 16.11: Delegații care au început să-l huiduie pe Oprișan când a vrut să-și rostească discursul provin în special din organizațiile Olt, Dolj și Teleorman.

Marian Oprișana a apreciat că huiduielile reprezintă o lipsă de respect față de întegul partid și au fost cauzate de atitudinea . ”Jignit a fost PSD de asemenea comportament. Eu nu am de ce să fiu jignit. Întotdeauna am spus ce gândesc și voi continua să spun. Șefii lor de organizații i-au pus pe membrii delegați să fluiere și să se răzbune pe mine că am fost intransigent la adresa lui Liviu Dragnea”, a spus Oprișan.

Acesta a spus că huiduielile vin ca urmare a disputelor pe care el le-a avut în ședințele conducerii PSD cu șefii organizațiilor din care provin delegații care l-au huiduit. ”Nu sunt de acord ca PSD să se transforme în PRM”, a mai spus Oprișan.

Marian Oprişan a vrut să ţină un discurs, după ce toţi candidaţii partidului şi-au încheiat discursurile, în timpul Congresului.

Acesta a ajuns la tribună, însă în acel moment, delegaţii au început să huiduie şi să fluiere. „Pleacă!”, „Lasă-ne” sau chiar ”Du-te acasă, nesimțitule!”, au strigat delegaţii.

Oprișan a spus: „Se pare că nu vor să mă asculte” şi a plecat apoi de pe scenă. Delegaţii PSD au început să aplaude, în timp ce acesta părăsea tribuna Congresului.

