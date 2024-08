„În lumea de astăzi, fie trebuie să fii puternic pentru a supravieţui, fie trebuie să te predai. Nu există cale de mijloc”, a declarat comandantul suprem al Gardienilor Revoluției, generalul-maior Hossein Salami.

„Un număr mare de rachete de croazieră au fost adăugate flotei navale a Gardienilor. Aceste noi rachete au (…) focoase extrem de explozive, sunt de nedetectat şi pot provoca daune extinse şi scufunda ţintele lor”, se arată într-un comunicat al Gardienilor Revoluţiei.

#IRGC said that its navy has new cruise missiles equipped with highly explosive warheads that are undetectable. pic.twitter.com/GXcp2VekYa