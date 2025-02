Televiziunea iraniană de stat IRIB a dezvăluit joi imagini cu nava portdronă „Martyr Bahman Bagheri” în apele Golfului Persic. Nava „Martyr Bahman Bagheri” este prezentată drept „cel mai mare proiect militar naval” din istoria Republicii Islamice Iran, care datează din 1979.

Iran announced this morning the launch of the ship „Shahid Bagheri” – the first drone carrier in the Revolutionary Guards fleet! pic.twitter.com/5FCMxKwczf — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 6, 2025

La ceremonia de prezentare, comandantul corpului de marină al Gardienilor Revoluţiei Islamice, contraamiralul Alireza Tangsiri, a reafimat că această navă portdronă este capabilă să lanseze rachete cu rază lungă de acţiune şi să transporte elicoptere. În plus, este concepută în vederea războiului electronic şi poate opera pe mare timp de un an fără să ancoreze.

⚡️BREAKING



Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



2 F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development pic.twitter.com/XTJfkcRV9y — Iran Observer (@IranObserver0) February 6, 2025

Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, nava poate transporta până la 60 de drone. La rândul său, șeful Statului Major al Forţelor Aeriene Iraniene, generalul Mohammad Bagheri, a prezentat nava drept „o bază mobilă” care poate „funcționa în mod autonom în toate apele lumii”.

Recomandări DD în acțiune, serie nouă. Privatizarea învățământului de stat

🇮🇷 Takeoff and landing of the Ababil-3 drone on the deck of the destroyer Shahid Bagheri, the first drone carrier of the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/SKr8JPfcgi — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 6, 2025

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, regimul de la Teheran şi-a înmulțit demonstraţiile de forţă prin exerciţii militare declarate de amploare şi prezentarea unor noi echipamente şi baze militare subterane prezentate ca fiind impenetrabile.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News