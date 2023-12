Marinka, orașul care „nu mai există”. Ce semnifică avansul Rusiei în localitatea care a rezistat în prima linie a războiului încă din 2014

Moscova și Kievul au anunțat informații contradictorii privind soarta orașului strategic ucrainean Marinka, aflat în provincia Donețk, care a fost atacat încă din 2014 și care este de aproape doi ani scena unor lupte sângeroase, în diferite faze de intensitate.

În vreme ce Rusia a revendicat luni seară cucerirea localității aflate la sud de Bahmutul deja ocupat, Ucraina a respins marți informația, subliniind că trupele sale se află încă „în interiorul granițelor administrative” ale orașului, iar lupta pentru control este încă „în desfășurare”.

Ulterior, marți după-amiază, comandatul armatei ucrainene Valeri Zalujnîi a explicat că militarii săi s-au retras în mare parte din localitate, consolidând linii defensive în afara acesteia, și menținând o prezență în nordul orașului, scrie publicația ucraineană Pravda.

În unele zone, a spus el, trupele ucrainene se află la periferie sau puțin mai departe. „Vom apăra doar atât cât vom avea puterea să o facem”, a mai spus Zalujnîi, care a subliniat că viața oamenilor este mai importantă.

„Faptul că acum ne-am retras la periferia Marinka și am stabilit poziții dincolo de Marinka în unele zone nu trebuie să provoace nemulțumire. Din păcate, așa arată războiul”, a spus comandantul-șef.

Marinka, a mai spus el, citat de publicația independentă rusă Meduza, „nu mai există”.

Importanța orașului Marinka

Aflat la 5 kilometri sud-vest de orașul Donețk, ocupat de Rusia, care a fost supus unor bombardamente regulate în ultimele luni, Marinka avea o populație de aproximativ 10.000 de locuitori înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022.

Orașul a fost redus la moloz în cele 22 de luni de la invazia Rusiei.

Putin a declarat la întâlnirea sa cu generalul Serghei Șoigu, care i-a raportat vestea, că capturarea orașului ajută la îndepărtarea trupelor ucrainene de Donețk. El a insistat de asemenea asupra faptului că rușii vor avea acum ocazia „să pătrundă într-un spațiu operațional mai larg”.

Marinka, scrie și New York Times, se află la o intersecție rutieră importantă.

În vară, un căpitan ucrainean care lupta în oraș a explicat pentru cotidianul american că, dacă ucrainenii vor fi complet împinși în afara localității, rușii s-ar putea concentra mai bine pe celelalte orașe din zonă, Kurahove, Vuhledar și Pokrovsk, apropiindu-se astfel de realizarea visului lui Putin de a cuceri întregul Donbas.

Marinka, situat între Vuhledar și Avdiivka, un oraș fantomă care odinioară avea 10.000 de locuitori. Sursa: Institutul pentru Studiul Războiului

Lupte dure se poartă deja de multe săptămâni și puțin mai la nord, în Avdiivka. Pierderea unuia dintre aceste orașe nu schimbă soarta războiului, dar reprezintă o potențială lovitură strategică în lupta pentru regiune.

Tot în vară, un colonel ucrainean explica pentru Le Monde că, în vreme ce orașul nu este un premiu major, forțele Kievului trebuie să reziste.

„Nu ne putem permite să dăm înapoi. În această parte a Donbasului, dacă un singur punct se mișcă, întreaga linie de apărare este dezmembrată. Și ușa se deschide pentru inamic”, a spus el pentru cotidianul francez.

Bombardat pentru prima dată în 2014

Pierderea orașului Marinka ar fi și o chestiune simbolică. Și asta pentru că orașul rezistase asaltului Rusiei încă din timpul primei invazii rusești.

Orașul a fost bombardat în timpul războiului din Donbas, în 2014. Situat la periferia orașului Donețk, care devenise un bastion pentru trupele rusești și separatiști, Marinka nu a căzut însă în acel moment în mâinile prorușilor.

Situația militară s-a stabilizat în cele din urmă în oraș în 2016, iar o linie de demarcație a separat cele două orașe. Mulți oameni din Marinka au crezut că s-au confruntat deja cu războiul, în 2014, și că au scăpat cu bine. Nu se așteptau însă la ce a urmat.

În aprilie 2022, luptele din Marinka s-au intensificat. Primele ținte au fost clădirile publice, primăria, școlile, policlinica – oriunde rușii credeau că o bază militară ucraineană ar putea să se instaleze.

Centrul orașului a fost golit, iar electricitatea a fost oprită în unele zone. Familiile cu copii au fost primele care au plecat. Moscova a continuat apoi cu strategia sa de teroare: generarea de haos prin bombardamente aleatorii.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russias war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.



Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 5, 2023

Ultimii locuitori, care rezistaseră ca prin minune infernului, au fugit din oraș la finalul anului trecut. Iar de atunci, lupta s-a purtat bloc cu bloc, stradă cu stradă, pentru un oraș fantomă.

În martie, anul acesta, Kievul a postat pe rețelele sociale câteva imagini cu orașul complet distrus.

„Orașul ucrainean Marinka, din regiunea Donețk. Aici locuiau în jur de 10.000 de oameni. Era un oraș pașnic. Obișnuia să fie… până când criminalii de război ai Rusiei l-au ras de pe fața pământului. Măriți imaginea pentru a vedea că nimic nu a rămas neatins”, a explicat Ministerul ucrainean de Externe.

