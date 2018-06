Marius Bublea s-a sinucis pe Autostrada Timișoara-Lugoj

Incidentul șocant a avut loc pe autostrada Timișoara-Lugoj. Tânărul de 33 de ani ar fi venit cu o mașină de ocazie până la podul situat în apropierea ieșirii de la Șanovița, scrie Opinia Timișoarei.

Marius ar fi fumat două țigări, apoi și-a sunat soția căreia i-a spus că vrea să se sinucidă. Femeia nu l-a luat în seamă, semn că n-ar fi fost prima oară când bărbatul amenința că recurge la gesturi necugetate.

Înainte de a-și pune în practică planul nebunesc, bărbatul din Timișoara a scris un bilet de adio în care își cerea scuze apropiaților pentru ceea ce urma să facă.

„Vă rog frumos să mă iertați! Am fost un laș! Nu am avut puterea să trec peste probleme și am căzut în depresie și în patima alcoolului, care în ultimele două săptămâni doar el m-a ținut în viață. Nu vreau să se simtă nimeni vinovat pentru gestul meu.

Singurul vinovat sunt eu. Mă simt foarte bolnav și nu vreau să fiu o povară pentru nimeni. Nu vreau să spuneți că nu mi-am iubit copiii și familia. Pentru ei mi-am sacrificat ultimii ani din viață și nu regret nicio secundă. V-am iubit mai mult ca pe mine. Pui (soția, n.r.), vreau să ai grijă de ei și să știe că eu sunt sus și îi văd. Vă iubesc”, a scris Marius în biletul de adio, conform sursei citate.