Martin Amis, unul dintre cei mai apreciaţi autori britanici din ultimii 50 de ani, a murit

Soția sa, scriitoarea Isabel Fonseca, a declarat că Martin Amis a murit de cancer esofagian, aceeași boală care l-a ucis pe prietenul său apropiat, scriitorul Christopher Hitchens, în 2011.

Martin Amis a publicat 15 romane, o apreciată carte de memorii („Experiență”, în 2000), lucrări de non-ficțiune și colecții de eseuri și povestiri scurte. În ultimele lui scrieri, el a investigat atrocitățile lui Stalin, războiul împotriva terorii și moștenirea Holocaustului.

Britanicul a devenit cunoscut cu așa-numita sa Trilogie de romane londoneze, „Money: A Suicide Note” (1985), „London Fields” (1990) și „The Information” (1995), care rămân, împreună cu memoriile sale, cele mai reprezentative și admirate scrieri ale sale.

„Toți scriitorii sunt marțieni”

„Ceea ce am încercat să fac a fost să creez un mare stil pentru a descrie lucrurile mărunte: întreaga lume a fast-food-urilor, a emisiunilor despre sex, a revistelor cu nuduri”, a spus Amis pentru The New York Times Book Review într-un interviu din 1985.

„Sunt acuzat deseori că mă concentrez asupra laturii picante și revoltătoare a vieții în cărțile mele, dar simt că sunt mai degrabă sentimental în privința asta. Oricine citește ziarele tabloide se va confrunta cu orori mult mai mari decât cele pe care le descriu eu”, spunea scriitorul.

La fel ca naratorul romanului lui Saul Bellow „The Actual”, Amis a fost „un observator de primă clasă”. „Cred că toți scriitorii sunt marțieni”, a spus el într-un interviu pentru Paris Review. „Ei vin și spun: nu ați văzut cum trebuie locul ăsta”.

Martin Amis, cu premiul „Scriitorul Anului”, la gala GQ Men of the Year Awards 2010 de la Londra. Foto Profimedia

Potrivit The New York Times, inteligența mizantropică a lui Amis a făcut ca vocea lui să amintească uneori de cea a tatălui său, Kingsley Amis. Kingsley, care a murit în 1995, a fost unul dintre romancierii britanici din clasa muncitoare și de mijloc din anii 50, cunoscuți sub numele de Angry Young Men, și a devenit faimos odată cu succesul capodoperei sale comice „Lucky Jim” (1954).

Tatăl și fiul erau apropiați, dar nu erau de acord cu multe lucruri. Kingsley Amis a ales politic să meargă spre dreapta, odată cu ascensiunea lui Margaret Thatcher și odată el s-a referit public la opiniile politice de stânga ale fiului său drept „prostii țipătoare”.

În centrul atenției

Talentul lui Martin Amis era de netăgăduit: a fost cel mai orbitor stilist din ficțiunea britanică postbelică. A avut relații foarte bine apreciate de presă cu unele dintre cele mai urmărite tinere femei din vremea lui. Potrivit relatărilor presei, purta jachete de catifea, cizme cu toc cubanez, cămăși la comandă. Se holba provocator în lentilele paparazzilor.

Martin Amis, în 1975. Foto Profimedia

Faima lui a crescut imens la mijlocul anilor 90, când a fost în centrul unor scandale relatate de tabloidele britanice. Unul dintre acestea a fost când Amis și-a concediat agentul în favoarea rivalului acestuia pentru că nu a primit suma de bani dorită ca avans pentru un roman.

În 1994, Martin Amis și-a părăsit prima soție, Antonia Phillips, pentru Isabel Fonseca, o femeie mai tânără, și presa a scris în acest context inclusiv despre o lucrare stomatologică costisitoare pentru a-l face să arate mai bine, deși scriitorul a susținut că era vorba despre o intervenție medicală necesară.

Apoi a avut opinii politice care au scandalizat, inclusiv unele împotriva comunității musulmane din Marea Britanie, cerând restrângerea libertăților acesteia.

Martin Louis Amis s-a născut pe 25 august 1949, la Oxford, în Anglia, și a urmat mai mult de o duzină de școli în anii 50 și 60, ca urmare a călătoriilor tatălui său în circuitul academic, după succesul „Lucky Jim”.

Familia Amis a petrecut un an în Princeton, în Statele Unite, o ședere care l-a introdus pe Martin în America, față de care a păstrat o fascinație de-a lungul vieții.

A fost devastat, la 12 ani, de divorțul părinților săi. A citit în mare parte benzi desenate și a fost „destul de analfabet”, a povestit chiar el, până la vârsta de 17 ani. Atunci, mama lui vitregă, romanciera Elizabeth Jane Howard, l-a îndemnat să o citească pe Jane Austen. S-a chinuit pentru a intra la Exeter College din Oxford, unde, în 1971, a absolvit limba engleză.

Martin Amis. Foto: Profimedia Images

„The Rachel Papers” e primul său roman, publicat în 1973, în timp ce lucra la Times Literary Supplement, și urmărește experiențele romantice ale unui adolescent din Londra, aflat chiar înainte de a merge la facultate și, ca și romanul de debut al tatălui său, a câștigat Premiul Somerset Maugham pentru ficțiune.

Amis a fost contemporan cu alți scriitori celebri precum James Fenton, Salman Rushdie și Ian McEwan. Relația sa apropiată cu jurnalistul Christopher Hitchens a fost notorie.

Scriitorul Salman Rushdie i-a adus un omagiu lui Amis, declarând pentru New Yorker: „Obișnuia să spună că ceea ce voia să facă era să lase în urmă un raft cu cărți, să poată spune «de aici până aici, sunt eu». Vocea lui tace acum. Prietenilor lui le va lipsi teribil. Dar avem raftul”.

Și un alt contemporan, Sir Kazuo Ishiguro, a declarat pentru BBC: „El a fost un purtător de stindard pentru generația mea de romancieri și o inspirație pentru mine personal. Cu toată muşcătura satirei sale, cu stăpânirea strălucitoare a prozei sale, a existat întotdeauna ceva tandru, nu departe de suprafaţă, o dorinţă de dragoste şi conexiune. Scrierile lui vor rămâne, supravieţuind diferitelor schimbări ale modei şi moravurilor”.

