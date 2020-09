Adriana Săftoiu anunţă că a fost atacată de un câine imens în zona Băneasa, iar în urma muşcăturii s-a ales cu trei plăgi, dintre care una profundă.

„Îmi făceam tura de pași, mereu pe acelaşi traseu – Băneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am văzut, nu l-am simţit decât când m-a înhăţat. Am reuşit să mă desprind din colții lui – un câine imens, negru cu alb, lățos. Am continuat să merg cu fața la el, încercând să îl alung”, scrie Adriana Săftoiu pe Facebook.

Aceasta adaugă: „S-a oprit la câtiva metri şi m-a privit mârâind. Am reuşit să ajung la un Mega Image din cartier. Mi-am dat seama că nu e de glumă. Sângeram din greu. N-aveam nici un leu la mine ca să cumpăr spirt. Dar am dat peste nişte oameni de treabă, mi-au dat sticla de pe rafat şi am turnat din greu”.

Adriana Săftoiu a ajuns la urgenţe la spitalul Elias, unde a constatat că s-a ales cu trei plăgi, dintre care una profundă.

De acolo, la Balș pentru antirabic. În fața mea – încă trei persoane. Întreb dacă toată lumea stă pentru vaccin. Da. Iar doamna din față îmi spune că a fost muşcată în Băneasa, zona Greenfield spre Grădina Zoo. Îmi descrie câinele. Același. Ajung pe scaun. Medicul de gardă mă întreabă unde s-a întâmplat. După ce îi dau detaliile, imi spune: Sunteți a treia persoană în două ore, din aceeasi zonă, muşcată de un cîine cu aceleași semnalmente. Adriana Săftoiu:

Deputatul liberal susţine că a semnalat cazul primăriei sectorului 1. „E o zonă unde sunt mulți copii, mai ales într-o zi însorită. Să sperăm că nu va mai exista nici o victimă”.

