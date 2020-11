Sergiu Biriş, antreprenorul care a fondat Trilulilu.ro, o variantă autohtonă de „Youtube” şi co-fondator al LiveRail, companie cumpărată de Facebook pentru aproape jumătate de miliard de euro, povesteşte pe Facebook că a avut nevoie de două săptămâni de spitalizare pentru a trece de COVID.

„Din păcate am avut parte în ultimele trei săptămâni de o experienţă traumatizantă cu nenorocitul acesta de virus, din care două am stat internat la Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca”, scrie Sergiu Biriş.

Antreprenorul spune că s-a infectat cu o variantă agresivă a virusului.

„Pentru mine boala a debutat cu toate simptomele: febră, frisoane, pierderea gustului/mirosului, tuse, oboseală, dureri musculare, dureri de cap, tot. În mintea mea speram la „ceva ca o gripa” şi că vor merge lucrurile înspre mai bine după câteva zile…că va fi ca în cazul unei gripe obişnuite: după câteva zile începi să îţi mai revii, mai zaci în pat, mai faci una alta, dar până la urmă te refaci. Ma gândeam: sunt tânăr, n-are cum să fie mai grav de atât. Sigur o să îmi revin”, relatează Sergiu Biriş.

Sergiu Biriş spune că la o săptămână după infectare, deşi era pe tratament, lucrurile s-au agravat şi a început să întâmpine probleme serioase de respiratie.

Sergiu Biriş spune că în momentul în care a ajuns la sub 90% saturaţie a decis să sune la 112. „A fost cea mai deşteaptă decizie să sun la 112. Din fericire, am avut noroc. Salvarea a venit repede şi din momentul în care m-au văzut m-au conectat imediat la oxigen. În momentul conectării la oxigen mi s-a oprit durerea de cap şi tusea. Era clar unde era problema. N-aveam aer”, spune Biriş.

În urma unui CT efectuat la spital a aflat că a „câştigat” varianta COVID cu suprainfecţie la plămâni. „Mi s-a spus că pe o scara de la 1 la 20, plămânii erau afectaţi pe la 12-13. Aveam o variantă severă de COVID, una care va trebui tratată agresiv, motiv pentru care mă vor interna”, scrie Sergiu Biriş.



Atunci a fost un moment în care am simţit efectiv că am noroc. Era 1 noaptea şi tocmai se eliberase un pat în spital. Nu pot să subliniez suficient de mult ce a însemnat pentru mine să aflu în noaptea aia că aveam un pat în spital. Într-o secundă s-a redus totul la importanţa vitală de a avea parte de un pat în spital, de tratament şi de oameni care te pot ţine în viaţă şi să te facă bine. Atât. La asta mi s-a redus orice dorinţă. Să am un pat în spital şi implicit şansa să mă fac bine.



Sergiu Biriş: