Mărturia unui cadru medical de la Spitalul Witting: “A fost făcut peste noapte spital COVID. Nu avem circuite. Suntem în pericol!”. Ce spune conducerea

Duminica trecută, noaptea, medicii de la Spitalul Witting s-au trezit cu primii bolnavi de COVID, aduși de 4-5 ambulanțe, povestește un cadru medical. Omul dorește să-și păstreze anonimatul.

“Noi am fost luați prin surprindere, de la poartă ne-au anunțat că a venit COVID. Nici nu aveam echipamente atunci, pe moment. Până ne-am dezmeticit, am intrat prin depozite, am făcut rost de echipament de protecție. Angajații au intrat în panică, văzând atâtea mașini de salvare, nici nu știai pe unde să îi bagi”.

Sursa ne-a dezvăluit că transformarea în spital COVID se punea la cale de ceva vreme, dar că unitatea medicală nu ar fi fost pregătită.

Este o problemă. Noi ne dezechipăm și intrăm în holul mare. În holul mare sunt pacienți care vin în gardă cu COVID. E un haos total, toată lumea e disperată. Nu știm ce să facem cu echipamentul de sub combinezon, unde îl băgăm, unde punem sacii. Sursa din Spitalul Witting:

Un labirint care n-a fost conceput pentru boli infecțioase

Cadrul medical descrie felul cum sunt așezate saloanele și cum toate drumurile pacienților, pe holurile spitalului, se întâlnesc, la un moment dat, cu cele ale medicilor.

Salon de la Spitalul Witting

“Ar trebui să intrăm pe la manageri și să coborâm pe scări. Dar scara aia e deschisă și pot intra și pacienții COVID oricând”.

La radiologie se ajunge prin holul mare de la parter, mai spune sursa.

Bolnavii nu pot ajunge la radiologie decât prin zona verde. Zona verde, în ghilimele, e holul mare în care noi ieșim dezechipate. Cum ar veni e zona verde, dar bolnavii intră la radiologie prin zona asta. Cadru medical de la Spitalul Witting:

Probleme ar putea să apară, în curând, și la primul etaj.

“Acum am umplut parterul, urmează să fie băgați și la etajul 1. Acolo este o cameră unde se dezechipează personalul medical, dar e în mijlocul COVID-ului. De o parte și pe alta sunt saloane pentru pacienți”.

Separarea dintre zona verde și zona roșie, doar pe hârtie

Un alt neajuns este că asistenții, infirmierele și medicii nu au unde să stea în pauze.

Te dezechipezi, faci duș și unde te duci? Noi, trei ore, după dezechipare, unde stăm, unde ne ducem? Nu ai unde să stai să bei o cană cu apă. Acum ne ducem într-un cabinet, dar când o să fie plin de pacienți, noi vom trece prin fața saloanelor ca să ne ducem în acel cabinet. Ei zic că acolo e zona verde, dar noi traversăm zona roșie, fără echipament, ca să ajungem acolo. Cadru medical de la Spitalul Witting:

Sursa explică faptul că personalul medical lucrează în combinezoane timp de trei ore, după care dă jos echipamentul și face pauză trei ore. Urmează apoi încă trei ore de lucru, în echipament. De aceea, problema spațiului în care să stea în cele trei ore de pauză este una importantă.

Persoana atrage atenția că circuite separate nu există nici la Camera de Gardă, care este la parter.

“Aseară au băgat bolnavii, au mai venit 10, prin camera de gardă, unde noi mergem și facem triajul, le luăm temperatura. Protecția noastră unde e?”, întreabă cadrul medical.

Ar trebui ca secțiile de COVID să fie izolate total. După ce te-ai dezechipat, să nu mai ai contact cu zona roșie. Dar noi trecem prin fața saloanelor oriunde vrem să ne ducem. Nu poți trage o linie și să zici că gata, pe aici COVID-ul nu mai trece. Sursa de la Spitalul Witting:

Din această cauză, mai spune cadrul medical, mulți medici ar fi plecat.

“Avem pe secție cardiologi care au plecat prin transfer în Policlinică, au zis că nu vor să-și îmbolnăvească familia. Cine a putut, a plecat, alții au zis că sunt bolnavi, alții și-au luat concediu. Noi, ăștia rămași, ne rugăm la Dumnezeu să nu umple tot spitalul, să avem și noi unde să ne adăpostim”.

Cadrul medical susține că DSP și directorul medical nu ar fi dat undă verde transformării în spital COVID

Sursa Libertatea susține că în ultima vreme s-au făcut tot felul de calcule pentru declararea spitalului ca fiind de COVID, dar calculele nu ar fi ieșit. În ciuda acestui fapt, măsura a fost luată.

“DSP a venit, nu a găsit o soluție. Noi înțeleseserăm că DSP nu a dat aprobare. Doctorii au încercat să facă un circuit, nu se poate. Doctorii au făcut memorii, au zis că nu se poate, o să ne îmbolnăvim cu toții. Nu există culoare verzi pe care să ieși, să intri sau să duci pacienții la radiologie, nu ai cum!”.

Vizita ministrului sănătății

Totul s-ar fi schimbat după o vizită a ministrului sănătății.

“Cu o zi înainte să dea verde, a fost în vizită la noi ministrul sănătății, Nelu Tătaru, și el a zis că e OK, că se poate da verde”.

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru

În rândul celor din conducere ar fi fost diferențe de opinie.

“A fost un conflict, directorul medical nu a fost de acord, iar managerul a susținut să ne transformăm, cred că acolo e problema cea mai mare. Managerul am înțeles că nu vrea să stea de vorbă, nu vrea să accepte, până la urmă, nu intră el la bolnavi”.

Totul s-ar fi petrecut peste noapte.

“Am înțeles că directorul medical s-a luptat să ne mai dea timp, să ne organizăm. Ne-am trezit că ne-au adus pacienți de duminică seară, numai noaptea au venit salvările. Vineri, șeful de secție vorbea la telefon și le spunea să ne mai amâne. Șeful nu știa că vor veni în weekend. Noi știam că două zile mai avem la dispoziție să ne pregătim. În primă fază avea doar garda vreo 20 de combinezoane pregătite, noi nu le aveam pregătite. Acum avem toți, slavă Domnului!”, își încheie mărturisirea cadrul medical.

Ceilalți decidenți preferă să tacă

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, nu a răspuns mesajului nostru în care îi detaliam problema reclamată de cadrul medical de la “Witting”. Nu a răspuns nici la telefon, când am sunat.

Directorul medical, deși i-am trimis un mesaj în care am relatat neregulile semnalate, nu a dorit să ne răspundă.

Nici directorul DSP, Oana Nicolescu, nu a răspuns nici la telefon, nici la sms.

“Circuitele au fost efectuate sub îndrumarea medicului epidemiolog al spitalului”

Spitalul Witting a explicat, în răspunsul către ziar, că circuitele au fost rezolvate.

“Conform Ordinului Nr. 44649212/23.07.2020 al Comandantului Acțiunii, dr. RAED ARAFAT, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, pacienții internați în Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting au fost transferați către alte unități medicale de pe raza Municipiului București în cursul zilei de 23.07.2020, acțiunea având loc sub coordonarea Direcției Generale Management Urgențe Medicale din Cadrul DSU și a Centrului Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției (CMBCCI), cu implicarea DSP Bucuresti, SABIF și ISU – Dealul Spirii București-Ilfov.

Conform aceluiași ordin, începând cu data de 24.07.2020, s-a trecut la realizarea fluxurilor de lucru necesare în unitatea sanitară pentru primirea pacienților COVID-19, potrivit art. 4 din ordin, personalul medical al spitalului va asigura continuitatea activității medicale în cadrul spitalului.

Aceste circuite au fost efectuate sub îndrumarea medicului epidemiolog al spitalului.

“Spitalul a devenit o secție unică de COVID-19”

“Toți pacienții internați sunt pacienți confirmați cu COVID-19, motiv pentru care spitalul a devenit o secție unică de COVID-19, deci în spital nu sunt internați pacienții NON-COVID.

Procedura de avizare este în curs de desfășurare, fiind depus dosarul pentru obținerea de aviz temporar de funcționare la Ministerul Transporturilor, urmând ca, în momentul în care se lucrează cu publicul, să depunem aceleași documente și la DSPB.

Salariații din Laboratorul Radiologie ies din spațiul de imagistică în echipament de înaltă protecție și se dezechipează în spațiul de decontaminare special destinat de la nivelul parterului, neexistând niciun risc de infectare. Răspunsul Spitalului Witting:

Circuitele sunt funcționale, există în acest moment pe stoc echipamente de protecție adecvate pentru personalul angajat/ dezinfectanți mâini/ dezinfectanți suprafețe. Dezinfecția spațiilor și a suprafețelor, aeromicroflorei se face utilizând dezinfectanți de nivel înalt, prin nebulizare, după un grafic bine stabilit, care se consemnează după fiecare operațiune în procese-verbale”.

Dialogul surzilor. Multe dintre neregulile semnalate de cadrul medical și relatate conducerii au rămas fără răspuns. Am revenit.

Confruntat cu răspunsul conducerii, cadrul medical a insistat că situația relatată e cea reală, iar managerul încearcă să cosmetizeze adevărul.

“Problema nu-i protecția medicilor de la radiologie, pentru că normal că sunt echipați când le aduc un pacient la control, problema este că plimbă pacientul pe holul principal, trebuie să treacă cu el prin holul principal de la intrare și înapoi. Deci pacientul cu COVID nu este ținut și nu i se fac analizele doar în zona roșie, ci este efectiv plimbat și prin zona verde”, susține cadrul medical.

Aceasta a insistat asupra problemei circuitelor verzi pentru personalul medical.

“Întrebarea este cum, pe unde ajung cu bolnavii la radiologie? A doua întrebare majoră: unde se decontaminează/schimbă personalul medical?”, a insistat sursa Libertatea.

Întrebat, pe e-mail, dacă medicii au circuite separate de ieșire și intrare în clădire și de dezechipare, spitalul a răspuns: “Sigur că da! Au zonă de decontaminare pe fiecare segment al secției, la ieșirea din corpul respectiv (dezechipare de echipamentele de protecție speciale). Circuit de intrare/ieșire din spital (echipare/dezechipare la vestiare de hainele din afară cu echipamentul individual)”.

Contextul

Joi, cu o zi înainte de a se decide transformarea Spitalului Witting în unitate COVID, secretarul de stat în MAI Raed Arafat declara că situația este dramatică. Nu mai erau locuri pe nicăieri în București pentru tratarea pacienților infectați. Măsurile au fost luate pe repede-înainte.

Iată declarația lui Raed Arafat, dată joi seară, potrivit Radio Europa Liberă România.

“Am fost sunaţi că nu mai sunt locuri să interneze simptomatici, deci nu vorbim de altceva. Azi noapte (n.r. – miercuri spre joi), am fost sunat de domnul profesor Cercel, de domnul secretar de stat Moldovan, care a fost şi el sunat că nu sunt locuri şi am fost sunat de Serviciul de Ambulanţă, că nu sunt locuri, că ambulanţele nu pot descărca pacienţii, că nu sunt locuri pentru COVID, că nu poţi să-i duci oriunde. Şi atunci, după o discuţie cu domnul ministru Tătaru, cu primul-ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost «Hai să găsim încă două spitale»”.

Ministrul Lucian Bode, în vizită la Spitalul CF Witting, de Ziua Mondială a Sănătății

| Foto: clubferoviar.ro

Cele două spitale alese au fost Colentina și Witting – unitate ce aparține de Ministerul Transporturilor. Cu o noapte înainte de această declarație, 9 pacienți fuseseră transferați la spitale din afara Capitalei, potrivit declarațiilor secretarului de stat.

Însuși Raed Arafat recunoștea, joia trecută, potrivit Europa Liberă, că măsurile au fost disperate.

“Cu doamna primar am stabilit că reinternăm în Colentina şi atunci Colentina a fost locul unde am trimis. Iar astăzi (n.r. – joi), Spitalul Witting CFR a fost al doilea spital unde au fost relocaţi pacienţii din el la alt spital, la CFR 2, şi aceste două spitale au devenit spitale COVID acum. Astea sunt măsuri când simţi că este o presiune. Altfel, soluţia alternativă era că tot ce apare să ducem în afara Bucureştiului”, a explicat Raed Arafat.

Măsurile de urgență vin în contextul în care numărul cazurilor noi de infectați depășește deja de o lungă perioadă pragul de 1.000 – 1.100, iar locurile din spitale și de la Terapie Intensivă, mai ales, devin din ce în ce mai puține.

