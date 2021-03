Mărturia femeii care s-a infectat cu tulpina sud-africană: „Am trăit stări de epuizare pe care nu le pot compara cu nimic”. Cum i-a încurcat DSP-ul testul pentru coronavirus

„O lună de Covid, încurcături și descoperirea tulpinii sud-africane. Această istorisire este o reverență făcută voluntarilor DSP care au ajutat statul să facă față unei crize sanitare fără precedent”, își începe mesajul Liana. Ea însăși a făcut voluntariat pentru Direcția de Sănătăte Publică.

Mi-am dorit mai mult decât orice să mă vaccinez. Aș fi fost și printre categoriile prioritare dacă statul și-ar fi updatat sistemul cu datele pacienților investigați la privat. Aș fi reușit chiar și cu o adeverință de la medicul de familie, dacă programările nu ar fi fost o vreme suspendate. Liana Alexandru:

„Eram în a 13-a zi de carantină când am făcut febră. Având un sindrom genetic descoperit în pandemie, am stat toată perioada cu sabia lui Damocles deasupra capului și mă bucuram că voi ieși teafără din încercarea asta. În primele zile de carantină, eu și copilul avusesem un pic roșu-n gât, eu, un ușor disconfort digestiv, iar copilul, niște dureri musculare. Atât. Fără vreo nevoie de tratament. Bănuiam că am făcut amândouă o formă aproape asimptomatică și aveam de gând să ne testăm mai târziu anticorpii”, poveștește femeia.

Cum a încurcat DSP testul ei cu al unui anume domn Sean

Ea și fiica și-au făcut test rapid și acestea eu ieșit pozitive. Ulterior a sunat la Ambulanță: „Am cerut testare și pentru mine și pentru copil, convinsă că era imposibil ca fetița să nu fi luat virusul. Salvarea a venit a doua zi”.

Deși ambulanțierul i-a transmis că nu va fi nici o problemă, Lianei i s-au încurcat probele cu ale altei persoane. A primit, prin e-mail, rezultatul unui bărbat care era pozitiv. Nici vorbă de examenul ei sau al fetiței.

„Explicația e că probele se pun la grămadă în saci, se iau cu mâna din grămadă și se trimit care încotro, la laboratoare de stat sau private, explică fosta voluntară DSP. Dacă în acest lanț uman, un singur om comite o eroare, greșește o cifră, o literă sau orice fel de semn, poți aștepta rezultatul mult și bine, DSP e nevoit să facă o anchetă”.

Ulterior, ea a primit și aleră pe SMS să stea acasă că este pozitivă: „Eram oficial pacientul Sean”. Sean e bărbatul al cărui test îl primise.

Salvată de voluntari

După dialoguri interminabile cu DSP, Liana a fost ajutată de voluntari, foștii ei colegi.

Îi greșiseră omului nu doar numărul de telefon, nu doar adresa de e-mail la care continuam să primesc datele lui medicale. Îi greșiseră și numele. După cum am bănuit, îl chema Jean. Liana Alexandru:

„Am stat o lună închisă în casă”

Problema s-a rezolvat, după „încurcături inutile și așteptare teribilă, riscuri, frici, risipă de resurse ale statului și energie umană pentru a dezlega lucruri care n-ar trebui nicicând încurcate!”.

Liana afirmă că vineri, 5 martie, e ultima zi de izolare.

„Am stat în total o lună pe calendar închisă-n casă. Copilul a fost bine. Dar eu am avut febră, frisoane, dureri în gât, dureri de stomac, de organe interne, de oase, de dinți, de ochi, mi-am pierdut mirosul și am trăit stări de epuizare pe care nu le pot compara cu nimic. Zile întregi nu m-am dat jos din pat, scufundată în agonie și gândindu-mă că, dacă acesta e finalul, atunci nu i te poți opune”.

Când să se termine totul, află că a fost depistată cu tulpina B1351

Femeia a dezvăluit că vineri un angajat DSP i-a telefonat, ca să facă o altă anchetă epidemiologică, „pentru că, în cazul meu, a fost depistată tulpina B1351. Tulpina sud-africană. Am fost contact direct al soțului meu care a făcut o formă cu spitalizare de o săptămână. Nu știe de unde a luat virusul. Măcar aici, statul acesta împiedicat nu a dat greș”.

Liana Alexandru. Foto: Facebook

Liana spune că toată familia se simte bine. E cea mai importantă veste.

