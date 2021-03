Conform companiei furnizoare de servicii medicale, una dintre probe provine de la un pacient din București, iar cealaltă de la o persoană din Pitești.

„Avem confirmarea primelor cazuri de infectare cu tulpina B.1.351 a coronavirusului, originară în Africa de Sud, depistate în România. Din păcate, acum avem un motiv în plus de îngrijorare, știind că și tulpina sud-africană a ajuns pe teritoriul țării noastre”, a declarat Dumitru Jardan, biolog și coordonator al studiului de secvențiere derulat de MedLife.

În plus, nici evoluția în ceea ce privește tulpina britanică nu este una favorabilă, dacă luăm în considerare faptul că am ajuns la o prevalență de 77% pe lotul analizat versus 12%, atât cât am înregistrat în luna ianuarie. Practic, în mai puțin de două luni, numărul cazurilor cu noua tulpină a crescut de 6 ori, cel puțin pe loturile noastre de studiu.

Dumitru Jardan, biolog și coordonator al studiului de secvențiere derulat de MedLife: