Victima spune că a sunat de două ori la 112 când era închisă în portbagaj, însă prima dată nu a auzit nimic pentru că telefonul era conectat prin bluetooth la mașină și, cel mai probabil, partenerul ei, care conducea mașina, și-a dat seama că ea a alertat autoritățile.

„L-am deconectat și apoi am auzit pe difuzorul telefonului. A oprit. Mi-a cerut telefonul. I-am spus că a căzut în mașină printre scaune, l-a căutat și am mers mai departe”, a relatat tânăra în declaraţia din dosar, publicată de Digi 24.

„Am sunat la 112 când am simțit fumul”

Tânăra spune că al doilea apel către numărul de urgenţă l-a efectuat în momentul în care a simţit fumul.

Am simțit că a intrat pe un câmp. S-a oprit și îmi șoptea să îi dau telefonul. Credea că este ascultat. M-am luptat să nu mă închidă la loc, dar nu am reușit. Am stat cuminte crezând că este pe lângă mașină. Am sunat la 112 când am simțit fumul. Femeia salvată din maşina în flăcări:

Femeia relatează că a reuşit să răspundă la mesajul prin care a fost localizată și care a dus la salvarea ei în ultima clipă.

„După primul apel mi s-a trimis mesajul. L-am accesat când l-am găsit. Așteptam din clipă în clipă să deschidă portbagajul și să mă lovească din nou, nicidecum să plece și să dea foc. Am aflat ulterior că orice portbagaj are un buton în interior de unde poți deschide ușa, de fiecare dată când adorm simt așa ca o frustrare că nu l-am găsit, deși mi-am rupt unghiile râcâind și căutând ceva să pot deschide! Cumplit! Am auzit în acea dimineață la Poliție! Mașina mea l-ar avea undeva în dreapta! Dar eu acolo aveam picioarele!”, a declarat femeia.

Recomandări „Unde sunt salvatorii, ce-ați făcut cu banii strânși din taxa pe cutremur?”. Furie tot mai mare în Turcia, după dezastrul care a zguduit țara

Aceasta a continuat: „Când m-au scos de acolo, când m-au salvat, nu-mi venea să cred, nu știam dacă visez sau nu. Deși era frig, simțeam nevoia să stau doar afară, la aer”.

Potrivit declarației, scandalul între cei doi pornise de la o discuție despre bani și pe fondul geloziei excesive a bărbatului.

„Datoria nu era veche. Banii i-am dat în acea seară. Certurile au fost și din cauza acelor bani, dar mai mult din cauza geloziei excesive pe teme mai vechi. De un an și ceva a început să consume alcool și crizele de gelozie luau amploare pe acest fond. Adorm 20 de minute, dar mă trezesc, Mă văd numai acolo. Nu am voce deloc. Ațipesc, mă trezesc tot în acel portbagaj”.

Nu credeam că mă va găsi cineva, acceptasem ideea că voi muri, îmi doream doar să nu ajung să simt flăcările. Deja cădeam ca într-un somn. Mă vedeam ținându-mă de mână cu fetița mea… parcă pluteam. Îmi amintesc că râdeam și ne mișcam într-un cerc. Femeia salvată din maşina în flăcări:

Marţi, bărbatul care și-a încuiat iubita în portbagaj și a dat foc mașinii a fost reținut pentru tentativă de omor.

