Vasile Moga este unul dintre bătrânii fotografiați pe holul spitalului și avea 77 de ani. Din Moldova Nouă, el a fost internat în 3 noiembrie, la Spitalul Județean, pentru o problemă la picior, însă patru zile mai târziu a fost confirmat cu COVID-19. Pe 12 noiembrie a murit.

Momentul în care și-a văzut tatăl întins pe jos, dezbrăcat, printre fotografiile postate pe Facebook, a fost un șoc pentru Elene Pelepcu, plecată de câțiva ani la Bruxelles, mai ales că medicii i-au spus tot timpul că este bine.

Când am văzut pozele postate pe Facebook și pe tata acolo, am rămas fără aer. Plâng întruna. Nu l-am văzut de un an și ceva.

Elena Pelepcu, fiica unui pacient de la SJU Reșița: