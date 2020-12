﻿Imagini cutremurătoare din Spitalul Județean Reșița: pacienți dezbrăcați întinși pe holuri și mizerie de nedescris

Secția de Pneumologie a Spitalului Județean din Reșița, în care sunt tratați bolnavii infectați cu coronavirus, numită și Staționarul 3, funcționează într-o clădire veche, în care nu s-au mai făcut investiții de extrem de mulți ani.

Aici sunt tratați bolnavii de COVID-19 din județul Caraș-Severin, iar pacienții din fotografii au venit de la un azil de bătrâni, potrivit managerului spitalului.

„Da, asta se întâmplă în spitalele din Reșița/România. Aștepți o oră cu febră 40 să ți se facă ceva. Menționez că am venit cu altă problemă și am fost direcționată direct pe COVID. Cinci branule în două zile și tratamentul curgea pe lângă. Dacă pe patul de spital era vreunul din Parlament, sigur situația era diferită față de a unei adolescente de 16 ani”, a povestit o adolescentă, care a fost internată cinci zile într-unul dintre saloane și care a vrut să-și păstreze anonimatul.

Imaginile cu bătrâni vulnerabili, dezbrăcați, întinși pe holurile reci ale spitalului, sunt greu de privit.

Vasile Moga este unul dintre bătrânii fotografiați pe holul spitalului, potrivit fiicei bărbatului de 77 de ani, din Moldova Nouă. El a fost internat în 3 noiembrie, la Spitalul Județean, pentru o problemă la picior. Patru zile mai târziu a fost confirmat cu COVID-19. Pe 12 noiembrie a murit.

„Noi când vorbeam la telefon cu cei de acolo ne spuneau că e în perfuzii și are sondă, dar e stabil”, povestește fiica sa, Elena Pelepcu. E plecată din țara, însă a ținut legătura cu familia din România despre starea tatălui ei.

Când am văzut pozele postate pe Facebook și pe tata acolo, am rămas fără aer. Plâng întruna. Nu l-am văzut de un an și ceva.

Elena Pelepcu, fiica unui pacient: