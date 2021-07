„Mi-am dat seama că nu putea să fie decât un urs, că tata a fost atacat. S-a întâmplat la 150 de metri de casă și la 50 de metri de la gardul curții, și zic mult. L-am auzit urlând cu disperare. Era mușcat tot de față, mai ales partea stângă a capului, de picior și de mână”, a povestit Cristian Avarvarei.

Fiu de vânător, Cristian și-a salvat tatăl, după ce a luat arma din rastel și a tras două focuri pentru a goni animalul.

„Nu am văzut urs niciodată așa de aproape de casă”

„Am 37 de ani, m-am născut și am crescut aici, cunosc pădurile acestea la metru pătrat, dar încă nu am văzut urs niciodată așa de aproape de casă, nici în pădurile din jur. Am auzit să fie probleme de partea cealaltă a Ceahlăului, în Neamț, oamenii de acolo povestesc că urșii le-au luat porcii din coteț, păsările din curți, dar aici nu am avut probleme cu ei până acum”, a explicat Cristian.

El spune că situația se agravează de la o zi la alta fiindcă urșii s-au înmulțit „peste măsură” în Harghita, ca și în alte județe.

„Nu se mai poate așa, trebuie alocate cote de recoltare, să se reducă populația de urs, asta trebuie făcut. Acum situația e scăpată total de sub control”, observă bărbatul.

Ce se întâmplă în ultimul timp e dezastru. Dacă ajungem să nu mai putem ieși la 150 de metri de casă din cauza urșilor în ziua mare, nu noaptea, vă dați seama unde s-a ajuns. Cristian Avarvarei:

„Se tot spune la televizor, peste tot că s-a tăiat pădurea, că de-aia nu mai au loc urșii în păduri. Nu-i adevărat, e aberant ceea ce se spune. În satul nostru, pe vremea lui Ceaușescu s-a defrișat în masă, s-a ras tot. După el, s-a împădurit sută la sută. Cei care strigă că se taie ilegal spun prostii, toate văile astea sunt împădurite, poate să vină să vadă oricine”, apreciază Cristian Avarvarei.

Tânărul face apel la autoritățile abilitate să ia măsuri urgent.

„Dacă nu se iau măsuri urgent, zilnic o să auzim că cineva a fost hăcuit de urs. Vă dați seama, e vară, de-acum oamenii umblă la fân, că trebuie să-și facă rezerve de iarnă pentru animale. Sperăm ca măcar cineva să se deștepte și să se schimbe situația. Dacă nu se schimbă, va fi foarte grav. Pentru tatăl meu nu se mai poate schimba nimic, dar măcar pentru alții să se facă ceva”, a mai spus Cristian Avarvarei.

Bărbatul atacat de sălbăticiune, operat la Tg. Mureș

Într-o postare pe Facebook, Tanczos Barna, ministrul mediului, a afirmat că este a cincea oară în ultimele trei săptămâni când oameni au fost spitalizaţi într-o stare critică în urma unor atacuri ale urşilor: „Responsabilitatea este a noastră. Facem tot posibilul să creăm calea legală pentru intervenţia imediată.

Am avut o discuție telefonică cu secretarul de stat Raed Arafat. Domnul secretar de stat m-a asigurat că bărbatul a primit toate îngrijirile necesare, a fost operat și starea sa este stabilă. Tanczos Barna:

Foto: ISU Harghita



