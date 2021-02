Răzvan Lupu şi studenta Alexandra sunt cei doi îngeri păzitori ai fetei care a vrut să-şi pună capăt zilelor la metrou, în stația Dristor 1, și a fost salvată în ultimul moment din faţa trenului.

”A văzut că metroul se apropie şi a sărit între șine. Am strigat la ea. Un alt domn a venit să mă ajute să o tragem. Mă bucur că şi ea, auzind că am strigat-o, a avut timp şi a venit către noi pentru că a fost… e puţin spus la limită. Doar văzându-ne că suntem acolo şi că i-am atras atenţia, într-un fel, din punctul meu de vedere, a realizat ce se întâmplă şi s-a răzgândit”, spune studenta Alexandra.

Eu coboram şi am auzit-o ţipând. Iniţial, am crezut că a scăpat ceva. Am făcut doi paşi şi am văzut-o pe aia mică că se ridică în picioare. Când am văzut-o că se ridică în picioare, i-am zis: dă-mi mâna! Am tras-o cât am putut de tare. Am văzut puţin în dreapta metroul cum venea. A fost pur şi simplu instinct. Nimic altceva, a fost milisecunda aia când am reuşit să o trag şi a lovit-o metroul peste picior. Orice fracţiune de secundă a contat, mă bucur că am reuşit să o ajut.

