De Paul Tecuceanu,

Bărbatul a fost internat la Spitalul Álvaro Cunqueiro din Vigo, la o săptămână după ce a fost infectat cu coronavirus, după ce fusese la Madrid să își vadă familia. După trei săptămâni de spitalizare, românul a părăsit secția de terapie intensivă în aplauzele cadrelor medicale, după ce a învins boala.

Cu toate acestea, lupta sa cu efectele provocate de COVID-19 încă nu s-au încheiat. „Acum sunt acasă și mă recuperez încet, pentru că am pierdut multă masă musculară și kilograme. Dar mă recuperez. Puțin câte puțin“, a declarat Daniel Aldea, pentru sursa citată.

„Nu puteam să respir”

Românul, care locuiește în Spania din 2003, a rememorat clipele de coșmar pe care le-a trăit:

„E o experiență pe care aș vrea să o uit cât mai repede. Dar am trecut prin ea și vă povestesc cum au trecut cele 19 zile în terapie intensivă. Nu îmi amintesc multe, dar știu că am fost bine îngrijit de medici. Eu am crezut că este sfârșitul, dar m-am recuperat. Nu aveam aer și nici nu puteam respira.

După ce intrau asistentele în salon, mă întrebau în ce zi suntem. Eu le ziceam o cifră, ce îmi aminteam, iar ele îmi spuneau ziua și ora adevărată în care ne aflam. Nu se trece ușor peste infecția cu acest virus. Totul depinde de corp și de starea de sănătate. E foarte greu, dar se poate trece și te poți vindeca, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu forța ta corporală“.

În Spania, până acum, 146.690 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 14.673 au murit.

Citeşte şi:

Mărturia unui taximetrist român din Londra: „99% am coronavirus! Am sunat un medic și mi-a spus că simptomele corespund”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți

GSP.RO Mărturie dură a unui fost internațional român: „Ai mei beau de rupeau. Nu aveam geamuri la casă, le spărgeau la beție. Se trezeau noaptea și se băteau”

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2020. Berbecii au parte de o zi cu trăiri intense