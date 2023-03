Incidentul a avut loc marți, 7 martie, în localitatea Castel San Giovanni, nordul Italiei. Adrian Rusu era la lucru și se oprise să își ia o cafea chiar la barul deținut de o familie de români.

Acolo a văzut-o pe fetița de 9 ani a patronilor, iar la un moment dat, bărbatul a fost alertat de reacția mamei, care a realizat că fata plecase afară.

„Nu mai era fetița. Întorcându-mă cu spatele, ușa era larg deschisă la bar. Tindea să meargă către mijlocul drumului, deci pericolul creștea la fiecare centimetru de asfalt pe care îl trecea copilul”, a spus Adrian Rusu, pentru PRO TV.

În același timp, el a auzit zgomotul puternic făcut de o mașină, care venea cu mare viteză și a sărit să o salveze.

„Zic: «Nu se poate». A fost momentul zero când fetița nu mai avea timp de reacție necesar, nici să se întoarcă înapoi, nici să traverseze înapoi pe partea cealaltă. Gândul a fost la fetiță, să salvez copilul și, din plonjon, am prins fetița, practic, după care m-am rostogolit până în partea cealaltă. Eu, în rostogolire, am ținut-o îmbrățișat”, a mai spus bărbatul.

„De o sută de ori aș mai face aceeași chestie. N-ai timp să stai pe gânduri”, a continuat Adrian Rusu.

Bărbatul a spus pentru sursa citată că a fost acroșat de mașină, dar a scăpat cu răni ușoare.

Familia fetiței i-a mulțumit public șoferului de TIR, pe un grup de Facebook, pentru că le-a salvat copila de la moarte.

„L-am întrebat cum îl cheamă și cum putem să-i mulțumim în vreun fel. Și nu a spus decât atât: sunt un om printre oameni și nu vreau decât să aprindeți o lumânare pentru sănătate și pace. Ne luase plânsul. Inimaginabil ce trăiam”, a scris miercuri, 8 martie, mama fetiței, pe un grup de Facebook.

