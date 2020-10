„Este înfiorător ce poate să facă acest virus celor 8% care fac forme mai severe. Ceilalți, asimptomatici sunt niște fericiți”, scrie medicul Simona Carniciu într-o postare în care arată cum s-a infectat unul dintre părinţi.

„În ziua de 19 septembrie, sâmbătă, în aer liber tatăl meu a avut singurul contact identificat momentan cu un covid-pozitiv care a considerat că „nu are nimic” și a venit la el! Simptomele s-au suprapus cu unele de toxiinfecție alimentară la ambii părinți, cu lipsa poftei de mâncare, scaune dese și deshidratare”, scrie Simona Carniciu.

Aceasta adaugă: „Apoi a început coșmarul! Am bănuit că simptomele sunt atipice, dar nu era primul caz. Fără febră, fără pierderea mirosului…Părea să nu fie covid, dar a fost! Ambii au ieșit pozitivi! Acest virus stoarce viața din unii cum nu am mai văzut! Unii care l-au avut știu ce zic!”.

Imaginea în ziua de joi seară când am chemat ambulanța o să îmi rămână toată viața în fața ochilor! Tatăl meu, pe care îl știți cât era de puternic și vesel, se transformase şi abia mai respira! Rapid! Am înțeles acum de la verișoara mea, medicul lui de la Babeș, că așa face acest virus! Acum ești bine, în câteva ore poți ajunge foarte rău! Procesul inflamator este extrem de mare, iar virusul afectează mai mult decât am știut până acum.

Simona Carniciu: