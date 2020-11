Mărturia unui participant la studiul clinic al vaccinului anti-COVID Pfizer: "Mă comport ca şi când nu l-aș fi făcut. Dar sunt fericită că există o lumină la capătul tunelului"

„Chiar nu am avut efecte secundare. Doar cele normale pe care le știți dintr-un vaccin antigripal, așa că am fost foarte obosită pentru o seară și am avut o temperatură cu un grad mai mare decât în mod normal”, a spus tânăra pentru Deutsche Welle.

Carolina Gems a participat la testarea vaccinului anti-COVID de la Pfizer (foto/captura video DW)

Caroline Gems a mai mărturisit că se simte bine și că e foarte fericită că vaccinul are succes, dar că ea respectă în continuare măsurile de protecție împotriva coronavirusului.

Mă comport ca și cum nu l-aș fi făcut. Port o mască de față tot timpul, păstrez distanța, mă spăl pe mâini, dar sunt fericită că există o lumină la capătul tunelului. Carolina Gems:

Studenta a participat voluntar la testele vaccinului Pfizer. „Nu eram deloc îngrijorată. În Germania avem Institutul de Sănătate Publică Paul Ehrlich și comisii de etică și atâtea instituții care observă fiecare studiu. Nu am auzit niciodată despre ceva care merge prost acolo”.

Încerc să-i conving pe toți oamenii sceptici că nu este atât de periculos și că este bine să se vaccineze. Participanta la studiul vaccinului Pfizer:

Există speranţă că pe termen lung nu vor exista efecte secundare grave

Bodo Plachter, director adjunct al Institutului de Virologie al Universității din Mainz, a declarat că studiile clinice ale vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer şi BioNTech vor continua și că aprobările vor fi provizorii, dar în acest moment, „rezultatele sunt încurajatoare”.

Recomandări “Și-a căutat-o cu lumânarea”. Odată cu pandemia și viața sexuală s-a mutat în online. Care sunt riscurile la care sunt expuși tinerii?

Toate aceste vaccinuri au fost dezvoltate destul de repede, dar avem un grup foarte mare care a fost vaccinat și nu au existat efecte secundare severe. Deci există speranță că, pe termen lung, nu vor exista efecte secundare grave. Bodo Plachter:

Anunţul că vaccinul anti-COVID de la Pfizer şi BioNTech este eficient în proporție de 90% a făcut, luni, încojurul lumii, dar mai sunt câteva hopuri de trecut până când serul de la Pfizer va ajunge pe piață.

Experții au analizat până acum situația în cazul a 94 de infectări apărute în rândul celor 44.000 de persoane care au luat parte la faza a treia de testare a vaccinului.

Analiza va continua până la observarea a 164 de infectări, dar dovezile preliminare indică o eficiență de 90% a vaccinului, o veste bună pentru companie.

Compania nu a explicat exact câte dintre persoanele infectate primiseră vaccinul și câte primiseră un placebo.

Pfizer a precizat că adunarea datelor va continua până în a treia săptămână a lunii noiembrie. Dosarul va fi trimis ulterior autorităților din SUA, pentru aprobare în regim de urgență.

Vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech este, în acest moment, cel mai avansat dintre cele 11 vaccinuri majore aflate în faza 3 a studiului clinic.



Recomandări Omul care a dat peste 1 milion de euro din spitalele bucureștene pe clipuri cu Firea se laudă că Nicușor Dan l-a reconfirmat

La doar câteva ore, Comisia Europeană a anunțat, prin vocea președintei executivului UE, Ursula von der Leyen, că va semna un contract pentru achiziţionarea a până la 300 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de Pfizer şi BioNTech, lucru care s-a concretizat astăzi.



Distribuţia și depozitarea, două dintre provocările vaccinului Pfizer

Chiar dacă vaccinul de Pfizer va fi aprobat pentru utilizare în masă, rămân provocările logistice de distribuţie având în vedere că depozitarea acestui vaccin necesită temperaturi foarte scăzute, mult mai mici decât un frigider sau congelator de uz casnic, scrie CNN.

Potrivit CNN, vaccinul Pfizer trebuie păstrat la aproximativ minus 75 de grade Celsius, cu aproximativ 50 de grade mai rece decât orice vaccin utilizat în prezent în Statele Unite.

Soluția propusă de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) este ca medicii și asistentele să mențină vaccinul la temperatura solicitată folosind gheață uscată, lucru care nu s-a mai făcut până acum.

Clinicile pot folosi cutia Pfizer pentru a stoca vaccinul până la momentul injectării în braț.



Citeşte şi:

Cum scad veniturile oamenilor din cauza pandemiei. Studiu: cei mai săraci dintre europeni devin şi mai săraci

FOTOGRAFIA ZILEI: Cum arată un târg în India în pandemia COVID. Medicii avertizează că populația s-a relaxat prea mult după o scădere a cazurilor

PARTENERI - GSP.RO La 60 de ani de la marele jaf comunist, Ilie Năstase rupe tăcerea: „De acolo mi se trage ura”

PARTENERI - PLAYTECH Primele declarații despre DIVORȚ! Lavinia a rupt tăcerea și A SPUS tot despre relația cu Bănică

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2020. Săgetătorii au posibilitatea de a face o evaluare cu adevărat realistă

Știrileprotv.ro Reacția conducerii supermarketului în care a fost bătută Cristina Joia. Ce a făcut casiera imediat după atac

Telekomsport O nouă moarte violentă. Tânără cu zeci de mii de fani, ucisă şi aruncată în canal după ce a luat o "maşină privată" de la aeroport. Primele informaţii