„În dimineaţa zilei de 18.09, în jurul orei 3.00, m-am deplasat la spital în vederea finalizării documentelor pentru internarea unui bolnav psihic. Am coborât din maşină, pentru a solicita portarului să ne deschidă. Am auzit apoi un zgomot de la un geam spart, după care l-am văzut pe portar alergând şi un bolnav pe urmele lui, care agita o ţeavă metalică. Am crezut că persoana respectivă a spart geamul pentru a părăsi unitatea medicală. Atunci nu m-am gândit că acesta comisese crimele despre care am aflat ulterior”, spune ag. sef pr. Marian Fetic, de la postul Costeşti, potrivit Adevărul.

Pacientul a fost somat verbal de agenţi, fără uz de armă, apoi imobilizat şi încătuşat, cu mari eforturi, după ce în ajutor a sărit portarul unităţii medicale. „În momentul în care am ajuns la poarta de acces în curtea unităţii, am observat cum dinspre gheretă venea paznicul alergând iar în urma lui era un bărbat în pijamale care agita o bară metalică şi se apropia de noi. În acel moment, am procedat la imobilizarea lui. În prealabil, l-am somat verbal să lase ţeava, într-un final a lăsat-o, însă a opus rezistenţă dar am reuşit imobilizarea lui şi cu ajutorul paznicului. A spus câteva cuvinte însă nu era coerent. Consider că se putea întâmpla şi ceva mai rău. A fost vorba de secunde. Totul s-a derulat cu mare rapiditate”, a declarat și ag. Iulian Mihai, de la postul rural Costeşti.

Cinci persoane au murit şi opt sunt rănite, după ce un bărbat de 38 de ani, cu sevraj etilic, a atacat cu stativul de la perfuzii pacienţii din două saloane ale Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca, judeţul Buzău.

Nicolae Lungu, criminalul de la Săpoca, le-a spus anchetatorilor că nu și-a dat seama că lovește oameni, decât atunci când a văzut sânge, au declarat pentru Libertatea surse apropiate anchetei.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, care a ucis cinci oameni cu un stativ pentru perfuzii, fusese internat în noaptea de 15 spre 16 august, cu o patologie etanolică. A primit tratament pentru sevraj, iar după o zi și jumătate starea lui se îmbunătățise considerabil, potrivit unor surse din spital. În noaptea de 17 spre 18 august, la ora 3.00, acesta i-a atacat pe cei aflați cu el în salon, iar apoi a intrat în salonul de femei, unde a lovit în continuare oameni.

