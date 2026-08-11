Conform News.ro, certificarea „Blue Flag” atestă respectarea celor mai înalte standarde de protecție a mediului și dezvoltare durabilă.

„România este prezentă şi în 2026 pe harta mondială «Blue Flag», un program internaţional care promovează protecţia mediului la cel mai înalt standard şi dezvoltarea durabilă a zonelor litorale”, a transmis ministerul într-o postare pe Facebook.

Obținerea acestei distincții presupune evaluarea a 33 de criterii organizate în patru categorii: educație și informare despre mediu, calitatea apei, managementul mediului și siguranță. În plus, pentru 2027, o nouă plajă, Dharma din Eforie Sud, se pregătește să obțină certificarea, aflându-se în prezent în faza pilot a programului.

„Un nou candidat se pregăteşte pentru ediţia din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obţinerii certificării”, au declarat oficialii ministerului, citați de News.ro.

Programul „Blue Flag”, lansat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), promovează turismul sustenabil prin recunoașterea plajelor, porturilor și navelor care îndeplinesc standarde stricte. În România, programul a fost implementat din 2004, iar plajele sunt evaluate anual de Juriul național, în colaborare cu autorități și asociații din turism.