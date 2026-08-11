Canicula se intensifică în vestul țării

Valul de căldură continuă în România, iar marți, 11 august, temperaturile ajung până la 39 de grade Celsius în Câmpia de Vest. Potrivit avertizărilor meteorologice, mai multe regiuni sunt vizate de cod galben, în timp ce șapte județe din vestul țării se află sub cod portocaliu de caniculă.

Pentru Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei este valabil un cod galben în intervalul 11 august, ora 10.00 – 12 august, ora 10.00. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

„Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei”, transmit meteorologii.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18… 20 de grade Celsius.

Cod portocaliu în 7 județe

În același interval, 11 august, ora 10.00 – 12 august, ora 10.00, este valabil cod portocaliu în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

Avertizarea vizează caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

ANM a emis noi avertizări meteo cod galben și portocaliu: 7 județe sunt azi sub alertă de căldură extremă, de mâine revin ploile

„În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, se arată în avertizarea meteorologică. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest, izolat, vor fi atinse 39 de grade Celsius. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 19… 21 de grade Celsius.

Șase județe intră miercuri sub cod galben de caniculă

Pentru miercuri, 12 august, a fost emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Avertizarea este valabilă în intervalul 12 august, ora 10.00 – 13 august, ora 10.00 și vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste județe, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei.

ANM a emis noi avertizări meteo cod galben și portocaliu: 7 județe sunt azi sub alertă de căldură extremă, de mâine revin ploile

„Miercuri (12 august), în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, precizează meteorologii.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că un indice temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Vânt puternic în sudul Moldovei și estul Munteniei

Miercuri, 12 august, între orele 5.00 și 16.00, este valabil un cod galben pentru intensificări ale vântului în sudul Moldovei și estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

ANM a emis noi avertizări meteo cod galben și portocaliu: 7 județe sunt azi sub alertă de căldură extremă, de mâine revin ploile

„Intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei”, se mai arată în avertizare.

Ploi torențiale și vijelii în zonele montane

Tot miercuri, între orele 12.00 și 21.00, este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.

ANM a emis noi avertizări meteo cod galben și portocaliu: 7 județe sunt azi sub alertă de căldură extremă, de mâine revin ploile

În aceste zone sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat poate cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp și prin acumulare, la 15-25 l/mp și izolat la peste 30-40 l/mp.

36 de grade Celsius, marți, în București

Capitala va avea parte de caniculă marți, 11 august. Potrivit prognozei speciale pentru municipiul București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar minima va fi de 17… 20 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab ziua și va deveni moderat spre sfârșitul intervalului.

Pentru municipiul București este în vigoare, în intervalul 11 august, ora 10.00 – 12 august, ora 10.00, o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală

În intervalul 12 august, ora 10.00 – 13 august, ora 10.00, vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 32… 34 de grade Celsius, iar cea minimă va coborî la 16… 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe în timpul nopții. Cantitățile de apă estimate sunt de 1-2 l/mp.

Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h.

Vezi și prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 11 august – 7 septembrie

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