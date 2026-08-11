„Dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege în acest moment, dezechilibrele din sistem rămân. Dar oricum anul viitor se va face o majorare de 7-8%, în funcție de datele de la INS privind inflația. Dar rămân dezechilibrele”, a spus liderul UDMR, pledând pentru adoptarea reformei în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului.

Deși proiectul ar putea suferi modificări prin amendamente, Hunor consideră că întârzierea procesului legislativ ar agrava problemele structurale.

Un alt punct sensibil semnalat de Kelemen Hunor este identificarea resurselor financiare necesare pentru creșterile salariale.

Parlamentul nu ar trebui să adopte creșteri de cheltuieli fără surse clare de finanțare, a avertizat acesta, menționând că o astfel de decizie ar transfera presiunea asupra Guvernului.

„Nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de unde ai resurse înainte să votezi”, a declarat acesta.

Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că noua grilă salarială propusă pentru Educație prevede majorări „substanțiale” pentru profesori, însă acestea ar urma să fie aplicate abia din 2028. În Sănătate, proiectul prevede creșteri salariale mai devreme, deși detaliile exacte nu au fost încă prezentate.

Adoptarea legii salarizării unitare este crucială și pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România trebuie să finalizeze această reformă până la 31 august 2026, conform Economedia, în caz contrar riscând să piardă fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro. Discuțiile politice pe tema proiectului au fost reluate recent, implicând partidele, sindicatele și Administrația Prezidențială.

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