Un Ford T, fabricat acum 102 ani, a fost scos la licitație la Artmark

Un Ford Model T din 1923, un exemplar rar și valoros al istoriei automobilului, este scos la licitație. Potrivit detaliilor oferite pe pagina Artmark, acest vehicul iconic, primul produs pe o linie de asamblare în masă, are un preț de pornire de 15.000 de euro.

Motorul de 2,9 litri dezvoltă 20 de cai putere și poate funcționa cu benzină, kerosen sau etanol. Viteza maximă atinge aproximativ 68 km/h. Caroseria este de tip berlină, cu transmisie manuală.

Cum a fost restaurat Fordul fabricat acum 102 ani

Modelul a fost restaurat complet în SUA. Are un Atestat de Vehicul Istoric și este pregătit pentru circulație. Prețul de listă sugerat este de 35.000 de euro.

Ford Model T a fost un simbol al revoluției industriale. A democratizat accesul la automobile, fiind produs în aproximativ 15 milioane de exemplare. Artmark subliniază că acest automobil se remarcă prin durabilitate și tehnologie revoluționară pentru epoca sa.

Detalii despre licitația de la Artmark

Evenimentul va avea loc în data de 23 octombrie 2025, de la ora 18:00. Interesul pentru această mașină de epocă este ridicat, datorită istoriei și rarității sale.

Prețul de pornire anunțat este de 15.000 de euro, iar prețul de listă de 35.000 de euro.

Care sunt caracteristicile tehnice ale modelului Ford T scos la licitație

Acest Ford Model T reprezintă o oportunitate unică pentru colecționari și pasionați de a achiziționa o piesă autentică de istorie automobilistică. Caracteristicile tehnice ale mașinii scoase la licitație de Artmark sunt:

Motor: 2,9 litri

Putere: 20 CP

Combustibil: benzină, kerosen, etanol

Viteză maximă: 68 km/h

Capacitate cilindrică: 2900 cmc

Transmisie: manuală

Cum a început istoria mașinii Ford T

Ford Model T, produs între 1908 și 1927 de către Henry Ford la Ford Motor Company, este „primul automobil produs în masă” și „mașina poporului”. Lansat pentru prima dată la fabrica Piquette din Detroit pe 27 septembrie 1908, Modelul T a revoluționat industria auto prin introducerea producției pe liniile de asamblare, ceea ce a redus foarte mult costurile și a făcut automobilul accesibil clasei de mijloc. Până în 1927, s-au fabricat peste 15 milioane de exemplare, un record greu de egalat pentru acea perioadă.

Mașina era simplă, robustă și ușor de întreținut, cu un motor L4 de 20 CP, caroserie berlină și transmisie manuală. Ford Model T a fost esențial pentru democratizarea transportului auto și a schimbat fața industriei prin rapiditatea producției—în 1914 se producea o mașină la 93 de minute, iar modelul dominase piața, ajungând să reprezinte 9 din 10 mașini vândute la nivel mondial.

Pe lângă impactul tehnic, Modelul T a fost un simbol cultural al modernizării și prosperității americane din prima jumătate a secolului XX. Succesul său a inspirat dezvoltarea industriei auto mondiale și a fost desemnat cea mai influentă mașină a secolului XX.

