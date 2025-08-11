Mașina a fost găsită în Valea Adâncă și era utilizată de o femeie care susține că nu știa de situația juridică a vehiculului.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit un autoturism în valoare de aproximativ 160.000 de lei (peste 30.000 de euro), declarat furat de autoritățile din Spania.

Mașina a fost găsită în localitatea Valea Adâncă, județul Iași, după ce polițiștii au efectuat verificări suplimentare în urma suspiciunilor legate de situația juridică a autovehiculului.

Autoturismul de 30.000 euro, găsit de Poliția de Frontieră – Foto Politia de Frontieră

„În data de 09 august 2025, în jurul orei 10.30, polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice pe raza localității Valea Adâncă, județul Iași, au depistat un autoturism înmatriculat în Spania, utilizat de o femeie, cetățean român.”, a precizat Poliția de Frontieră.

Autoturismul, înmatriculat în Spania, era utilizat de o româncă.

Aceasta a declarat că „autoturismul a fost închiriat din Spania de concubinul ei, iar ea doar utilizează mașina, fără să cunoască că aceasta este implicată în vreun litigiu.”

Autovehiculul figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Spania.”

„Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 160.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.”, se mai precizeză în comunicatul de presă.

