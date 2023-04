Un bărbat în vârstă de 31 de ani, care şofa băut, a pierdut controlul asupra direcţiei, iar maşina s-a răsturnat, rămânând pe plafon, în afara părţii carosabile.

Etilotestul a indicat 1,38 la mie alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost preluat de poliţişti şi dus la spital, pentru recoltarea probelor biologice, ca să se vadă cantitatea de alcool în sânge.

Șoferul s-a ales cu amendă, iar Poliția a deschis dosar penal, deoarece fapta reprezintă infracțiune.

Recordul în privința alcoolului în sânge la volan îi aparține unui bărbat care, în martie 2020, a fost depistat de polițiștii rutieri cu o alcoolemie de 5,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, în județul Caraș-Severin.

Ce prevede legea pentru consumul de alcool la volan

România este o țară cu toleranță 0 la alcool, iar legea spune că dacă șoferul are o alcoolemie sub 0,4 mg/litru alcool pur în aerul expirat sau îmbibația alcoolică din sânge este sub 0.80g/l, fapta nu constituie o infracțiune, ci o contravenție, iar persoana respectivă este sancționată cu 9-20 de puncte amendă, adică între 1.305 și 2.900 lei și i se suspendă dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

Dacă etilotestul arată o valoare mai mare de 0,4 mg/litru alcool pur în aerul expirat, atunci este obligatorie recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Recomandări Cazul fetei din Covasna legate cu lanțuri de părinți. Primăria Baraolt: „Nu au fost efectuate vizite la domiciliu din 2020”, tatăl depunea lunar „un raport de activitate”

Daca este depășită valoarea de 0.80 g/l alcool pur în sânge, atunci fapta este infracțiune, iar șoferul se alege cu dosar de cercetare penală.

În acest caz, persoana respectivă fie va fi amendată penal, fie poate fi condamnată la închisoare. Potrivit articolului 336 din Codul penal, „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

