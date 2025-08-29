Cum s-a desfășurat acțiunea

În jurul orei 21:45, pe 27 iulie, un bărbat de 38 de ani din Skowhegan a sunat la dispeceratul din Somerset County pentru a raporta un vehicul care circula cu 40 km/h sub limita de viteză și „conducea haotic”, a scris ofițerul Damian Romo în raportul său.

Apelantul a spus ulterior că erau două vehicule care se deplasau lent și haotic și a suspectat că șoferii ar fi sub influența alcoolului sau a drogurilor.

După ce Romo a fost direcționat către un alt apel în oraș, el și un alt ofițer din Skowhegan, Tyler Dodge, au localizat ambele vehicule în parcarea Walmart, de pe Madison Avenue, potrivit raportului. Dodge a menționat că apelantul a urmărit vehiculele până acolo.

Romo a scris că, la sosire, a văzut un grup de persoane care încărca cumpărături în mașini și a decis să le urmărească în afara parcării, considerând că „vehiculele corespund descrierilor și numerelor de înmatriculare” oferite de apelant.

Ofițerii au urmărit apoi unul dintre vehicule

Cei doi ofițeri au urmărit apoi unul dintre vehicule, un Land Rover, în parcarea McDonalds, situată vizavi de Walmart. Acolo, Romo a încercat să verifice numărul de înmatriculare din California printr-o bază de date, iar dispeceratul i-a comunicat că „nu există înregistrare”.

Romo și Dodge au urmărit SUV-ul spre nord pe Madison Avenue. Romo a oprit vehiculul „din preocupare pentru siguranța publică și pentru un posibil vehicul furat”, menționând viteza, modul de conducere și lipsa înregistrării. Raportul său nu precizează locația exactă a opririi, deși alte detalii indică Madison Avenue, la nord de Walmart.

Șoferul, Cristinel A., 51 de ani, a prezentat un permis de conducere din California, dar fără înregistrare, și un titlu de proprietate pe alt nume, conform rapoartelor ofițerilor.

În vehicul se aflau 10 persoane, inclusiv copii, care fie nu erau în scaune corespunzătoare, fie nu purtau centuri de siguranță. Cristinel le-a spus ofițerilor că erau nepoții săi.

Cel puțin o persoană s-a identificat cu pașaport românesc

În acest context, cel puțin o persoană, Silvia A., 49 de ani, s-a identificat cu pașaport românesc.

Romo a contactat supervizorul său, pe Benaiah Willhoite, care i-a spus să adune informațiile tuturor pasagerilor și să contacteze Patrula de Frontieră. Un agent al Patrulei de Frontieră a recomandat să păstreze vehiculul pe loc până la sosirea agenților.

Fiica lui Cristinel A., Georgiana, de 26 de ani, a sosit 20 de minute mai târziu pentru a ajuta la transportarea copiilor în siguranță. Plăcuța vehiculului său, din Vermont, fusese anulată și fusese pe alt nume. Georgiana a spus că tatăl ei a cumpărat recent mașina de pe Facebook Marketplace.

În jurul orei 00:30, primul agent al Patrulei de Frontieră a sosit la fața locului, iar alții au venit curând după.

Între timp, Willhoite a raportat că Georgiana și Cristinel au spus că trei cunoștințe se aflau în zonă, aparent la un motel. Dodge i-a găsit pe Madison Avenue și i-a adus la locul unde Patrula de Frontieră investiga, în fața Kens Restaurant. Aceștia aveau pașapoarte românești, iar Patrula de Frontieră i-a reținut și pe ei.

Sectorul Houlton al Patrulei de Frontieră a anunțat, într-o postare pe Facebook din 4 august, că 13 persoane au fost arestate. Discrepanța numărului este neclară.

Șeriful comitatului Somerset, Dale Lancaster, a declarat că închisoarea comitatului Madison nu a avut niciun contact cu Patrula de Frontieră în urma arestărilor efectuate în urma opririlor rutiere. Lancaster, care s-a pronunțat deschis împotriva legislației în curs de desfășurare care ar interzice o anumită cooperare între agențiile de aplicare a legii din Maine și autoritățile federale de imigrare, a declarat anterior că închisoarea ține în mod regulat deținuți pentru Patrula de Frontieră, de obicei doar pentru o zi sau două.

Biroul Șerifului din comitatul Somerset are, de asemenea, un contract cu Serviciul Șerifilor din SUA pentru a ține deținuți federali, ceea ce include ICE ca utilizator autorizat.

Ce arată sistemul online ICE

Sistemul online de localizare a deținuților al ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA)

afișează înregistrările doar pentru patru dintre cei șapte adulți arestați. Dintre acești patru, trei se aflau în custodia ICE, în timp ce unul se afla în custodia Vamei și Protecției Frontierelor.

Judecătorul de imigrație din Texas a ordonat în noiembrie 2023 deportarea lui Antonio A. Pentru Cristinel A., șoferul Land Rover-ului, judecătorul a aprobat plecarea voluntară pe 18 august.

Romo a emis și citație lui Cristinel A. pentru un capăt de acuzare de punere în pericol a copiilor, pentru că doi copii nu aveau centură. Prima apariție în instanță a fost programată pe 15 octombrie la Skowhegan.

Maeghan Maloney, procuror pentru districtul Kennebec și Somerset, a precizat că biroul său nu a primit încă dosarul de la poliție.

